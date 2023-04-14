جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023
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جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات

جدول امتحان الشهادة الاعدادية

elbadilmمنذ 4 ساعات
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يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023، حيث تم إصدار جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات بعد موافقة دكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في شهر مايو المقبل، وستنتهي في نفس الشهر، يتعين على الطلاب التحضير جيداً قبل الامتحانات، وذلك عن طريق زيادة ساعات الدراسة وإعادة التدريب، يجب أن يعرف الطلاب أن مجموع درجات الإعدادية هو 280 درجة، لذا فتفاصيل إضافية ستوضح في السطور التالية.

جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات

تم الإعلان في الساعات الماضية عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 في محافظة السويس من قبل مديرية التربية والتعليم، حيث ستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس 18 مايو 2023، وجاء جدول المواعيد كالتالي

  • في البداية، يتم عقد امتحان مادة اللغة العربية والإملاء في الخميس الموافق 18 مايو، ويستغرق اختبار الإملاء مدة عشرون دقيقة. بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد فترة استكشاف كاملة لفترة الخط والتي لها مدة تزيد عن ساعتين. بالنسبة للفترة التالية، يجرى اختبار المادة التعليمية الدينية، ويرجى أن يستغرق إجابات هذا الامتحان ساعة ونصف أيضًا.
  • يتم إجراء اختبار مادة الدراسات الاجتماعية يوم السبت 20 مايو، ويستغرق المدة الزمنية للاختبار ساعتين فقط.
  • في المناسبة ذاتها، يوم الأحد 21 مايو، سيتم إجراء اختبار لمادة اللغة الأجنبية، وسوف تستغرق فترة هذه اللجنة ساعتين.
  • يوم الاثنين 22 مايو ستُجرى اختبار مادة الجبر وسيكون طول المقرر ساعتان، ثمّ يليه اختبار مادة الحاسوب وتقنية المعلومات لمدة ساعة واحدة.
  • يوم الثلاثاء 23 مايو، سيتم عقد امتحان الهندسة لمدة ساعتين ثم امتحان التربية الفنية لمدة ساعتين أيضًا.
  • يوم الأربعاء الموافق للرابع والعشرين من شهر مايو يتم عقد اختبار مادة العلوم، ويستغرق هذا الامتحان مدة ساعتين، وذلك بإشراف لجنة المشرفين على هذه المادة.

 

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elbadilmمنذ 4 ساعات
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