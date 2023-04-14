يبحث العديد من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات المرحلة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023، حيث تم إصدار جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات بعد موافقة دكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم، من المقرر أن تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني في شهر مايو المقبل، وستنتهي في نفس الشهر، يتعين على الطلاب التحضير جيداً قبل الامتحانات، وذلك عن طريق زيادة ساعات الدراسة وإعادة التدريب، يجب أن يعرف الطلاب أن مجموع درجات الإعدادية هو 280 درجة، لذا فتفاصيل إضافية ستوضح في السطور التالية.

جدول امتحان الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 جميع المحافظات

تم الإعلان في الساعات الماضية عن جدول امتحان الشهادة الإعدادية الترم الثاني لعام 2023 في محافظة السويس من قبل مديرية التربية والتعليم، حيث ستبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي يوم الخميس 18 مايو 2023، وجاء جدول المواعيد كالتالي