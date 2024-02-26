مبروك للجميع.. تحمل كشوفات اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq

من الخدمات التي تيسرها الحكومة للمواطنين، الحصول على اسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 2024، حيث تتيح الحكومة إمكانية تحويل الملفات الرسمية الخاصة بالمواطنين من المكان الذي يقيمون فيه في الوقت الحالي إلى وجهتهم المقبلة بسهولة، ويمكن الاستعلام عن هذه الخدمة وكل ما يتعلق بها إلكترونيا بكل سهولة، وذلك من خلال بوابات الحكومة الوطنية أو من خلال مواقع الأحوال المدنية والجوازات المحلية، كما تهتم وزارة الداخلية بمراجعة كافة الطلبات المتقدمة وتعديل البيانات الشخصية سواء كانت الإسم أواللقب، وفق عرض كافة الكشوفات الخاصة بالخدمة في مقتبل الأيام المقبلة.

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024

اسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة 2024 يمكن الاستعلام عنها وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يتم الدخول على رابط بوابة حكومة المواطن الإلكترونية.

ومن ثم يتم اختيار الأمر متابعة الطلبات المقدمة من خلال المواطنين.

وبعد ذلك يتم تسجيل البيانات الشخصية الخاصة بالمتقدم اللازمة وكذلك اختيار الجهة المختصة.

وبعظ إدخال البيانات المطلوبة يتم التأكد منها بدقة والتي تتضمن الاسم الرباعي للمتقدم والمحافظة التابع لها.

وفي النهاية يتم الضغط على أمر البحث وسوف يتم عرض أسماء المقبولين.

الشروط المطلوبة للتسجيل في خدمة نقل النفوس

توجد بعض الشروط التي يجب استيفاؤها في المتقدم حتى يتمكن من التسجيل في الخدمة، وتلك الشروط هي: