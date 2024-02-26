هنا.. رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي وشروط التقديم عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg

يتصدر محركات البحث في هذه الفترة حول الاستعلام عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي، حيث تهتم وزارة التضامن الاجتماعي برعاية الأسر المحتاجة في جميع أنحاء الجمهورية، كما تقوم بتخصص مبلغ شهري لهذه الأسر لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم، وذلك من خلال معاش تكافل وكرامة، كما تقوم بتوفير المشروعات الصغيرة للأسر الفقيرة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

الاستعلام عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة بالرقم القومي يبحث العديد من المواطنين عن رابط التسجيل لتكافل وكرامة، ويمكنك الاستعلام بالخطوات الآتية: قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة الاستعلام الموجودة أعلى يسار الصفحة.

ومن ثم قم بإدخال الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

وبعد ذلك أيضًا قم بالضغط على كلمة استعلام.

ومن ثم سوف تظهر أمامك نتيجة الاستعلام عن المعاش. شروط التقديم في تكافل وكرامة قامت وزارة التضامن الاجتماعي بوضع بعض الشروط اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة، ومنها ما يلي: ألا يكون المتقدم يعمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بأجر تأميني أكثر من أربعمائة جنيهًا.

كما يشترط ألا يكون المتقدم يحصل على معاش تأميني.

وكذلك أيضًا تكون الأسرة المتقدمة للمعاش لديها أبناء حديثي الولادة وحتي 18عامًا، كما يشترط أن يكون الأبناء من سن 6 إلى 18 عامًا بمراحل التعليم المختلفة.

بالإضافة إلى تقديم المستندات اللازمة للحصول على معاش تكافل وكرامة ومنها صور بطاقات الرقم القومي ويشترط أن تكون سارية، وأيضًا صور شهادات ميلاد ووثائق الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وإيصالات استهلاك الكهرباء، وأيضًا شهادة رسمية من القمسيون الطبي تبين درجة الإعاقة وغيرها من الوثائق المطلوبة.

ومن ثم يشترط أن يكون الأفراد المتقدمين للاستفادة من المعاش من المسنين، أو لديهم عجز، أو مرض يعوقه عن العمل، أو ينقص من قدرته على العمل، أو من اليتامى الذين لاينالون الرعاية الخاصة من الأب أو الأم.