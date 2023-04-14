تعتبر قناة طيور الجنة من القنوات الهامة للأطفال في جميع دول الوطن العربي، حيث تعرض محتوى مفيد وهادف للأطفال يشمل التثقيف والتربية، كما تشجع القناة الأطفال على احترام المبادئ والقيم وتعلَّم العطف على الصغير واحترام الكبير، بالإضافة إلى تقديم برامج دينية هادفة لشرح كيفية الصلاة وخوف الله. كذلك، تُقدَّم أغانٍ مخصِّصة للأطفال وأعمال فنِّية فريدِة من نوعها. تتميز الكرتونية بأنها رائعة وجذابة، نقدم لكم اليوم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات بعد التحديث، تابعونا.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات بعد التحديث

تم إطلاق قناة طيور الجنة في عام 2008، وهي مملوكة لخالد مقداد، وتعتبر أحد القنوات التلفزيونية المخصصة للأطفال، تركز هذه القناة على تعليم الأطفال اللغة العربية بشكل صحيح وتعزيز قيم وأخلاق إسلامية سامية، كما تساهم في تعليم قواعد الرياضيات، يشعرون الكثير من محبي ومتابعي القناة بأهمية تطوير مهارات وتأهيل الأطفال، لذا فإنهم يسعون لمعرفة تردد قناة طيور الجنة، وبالتالي، نقدم لك الترددات المتاحة للقناة كالتالي

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات

معامل تصحيح الخطأ 4/3.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

التردد 11258.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على عرب سات

الاستقطاب عمودي.

جودة المشاهدة HD.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ هو ¾.

التردد 11632.

طريقة ضبط قناة طيور الجنة علي جهاز الاستقبال

قدمنا لكم تردد قناة طيور الجنة الجديد 2023 على النايل سات والعرب سات بعد التحديث، يعرض قناة طيور الجنة العديد من البرامج مثل نشرة أخبار البيت، مناجاة، الرسام الصغير، أحبك، رياضة *رياضة، طيور الجنة في عيونهم، مشاهد وأمي قالت بالإضافة إلى برامج خاصة تهتم بالأطفال. كما يمكنك إضافة تردد قناة طيور الجنة على جهازك باستخدام خطوات سهلة وبسيطة للمبتدئين. يمكن تلخيص الفقرة التالية باللغة العربية على النحو التالي