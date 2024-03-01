منصة مظلتي.. الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في العراق PDF

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، يبحث العديد من المواطنين في العراق عن المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق، حيث أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن فتح باب القبول لطلبات المواطنين في الحصول على الوجبة الأخيرة الخاصة ببرنامج الدعم، وفي هذا المقال سنتعرف على كيفية الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وشروط القبول بها.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق

يتصدر عنوان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق محركات البحث خلال الآونة الأخيرة على جوجل وعلى مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، ويتساءل العديد من المواطنين عن طريقة الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، ويمكن ذلك من خلال منصة مظلتي عن طريق اتباع الخطوات التالية:

أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة مظلتي.

ثانيا الضغط على الرعاية الاجتماعية بالعراق.

ثالثا الضغط على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

رابعا الضغط على أيقونة الوجبة الأخيرة.

خامسا كتابة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وبعد ذلك يتم الضغط على استعلام.

شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير عن أهم شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية، وحددت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عددا من الشروط والأحكام التي يجب اتباعها لكل الراغبين في التقديم على أحد برامج الرعاية الاجتماعية، وهذه الشروط كالتالي: