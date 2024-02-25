“هداكا الجديد”…رابط منظومة حجز الدولار للأفراد 2024 مصرف ليبيا المركزي

يتزايد الاهتمام بالبحث عن رابط منصة حجز العملات الأجنبية لدى مصرف ليبيا المركزي في عام 2024 بعد إطلاق الخدمة الإلكترونية بشكل سهل وميسر وحالياً يمكن لجميع المواطنين الليبيين حجز مبلغ يصل إلى أربعة آلاف دولار أمريكي أو بأي عملة أجنبية أخرى متوفرة لدى مصرف ليبيا سنوضح لكم على موقعنا الإخباري “البديل” كيفية عملية الحجز والشراء بشكل قانوني من مصرف ليبيا المركزي.

منصة حجز العملة الاجنبية مصرف ليبيا المركزي

تشهد محرك بحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة في ليبيا بحثًا مكثفا عن رابط حجز العملات الأجنبية لمصرف ليبيا المركزي، الذي يسمح للمواطنين بحجز 4000 دولار إذا توافرت فيهم جميع شروط المصرف للتسجيل والحجز كل ما عليكم فعله هو اتباع كافة الخطوات المذكورة في الفقرة التالية من هذا المقال.

الخطوة الأولى: وهي الولوج على موقع حجز العملات الأجنبية بمصرف ليبيا المركزي.

في الخطوة الثانية عند زيارة الصفحة الرئيسية للموقع يجب عليك إدخال رقمك الوطني في الحقل المخصص له.

بعد ذلك يجب عليك وضع الرقم الهاتفي في الحقل المخصص له.

الخطوة الرابعة تتضمن إجراء عملية التحقق بالنقر بالقرب من صندوق الروبوت.

الخطوة الخامسة هي الضغط على مربع تسجيل الدخول على المنصة.

ثم يجب عليك اتخاذ الخطوة السادسة: يجب عليك اختيار خدمة حجز عملة أجنبية للأفراد.

ثم يأتي الخطوة السابعة: تحديد العملة التي ستستخدم في الحجز.

الخطوة الثامنة: تحديد القيمة المطلوبة من المبلغ.

في النهاية يجب عليك تسجيل جميع البيانات المتعلقة بالحجز لإكمال عملية الحجز.

شروط حجز الدولار من مصرف ليبيا المركزي