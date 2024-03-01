“كل الي هتحتاجه موجود” قائمة أسعار السلع في معارض أهلا رمضان 2024 في جميع المحافظات
أسعار السلع في معارض أهلا رمضان، يبحث العديد من المواطنين عن أسعار السلع في معارض أهلا رمضان، وتعتبر معارض أهلا رمضان من أهم المعارض التي يترقبها المواطنين مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ويتساءل العديد عن أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان المتواجدة في جميع المحافظات.
أسعار السلع في معارض أهلا رمضان
ارتفعت معدلات البحث خلال الآونة الأخيرة حول أسعار السلع في معارض أهلا رمضان، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث تعتبر معارض أهلا رمضان من أهم المبادرات التي وضعتها الحكومة ووزارة التموين بهدف مساعدة المواطن وتخفيف الأعباء في ظل الظروف الاقتصادية الحالية وغلاء الأسعار، حيث تعمل معارض أهلا رمضان على توفير مختلف السلع الغذائية بأسعار منخفضة، وتنطلق معارض أهلا رمضان في مختلف محافظات الجمهورية.
أسعار السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان
يتساءل المواطنون فيما بينهم عن أسعار السلع الغذائية المعروضة في معارض أهلا رمضان، وتأتي الأسعار على النحو التالي:
- سعر كيلو من الأرز البلدي المعبأ 35 جنيه.
- سعر كيلو الدقيق المعبأ 28 جنيه.
- سعر كيلو السكر 27 جنيه.
- سعر 300 جرام مكرونة 9.5 جنيه.
- سعر 400 جرام مكرونة 13 جنيه.
- سعر كيلو المكرونة 24 جنيه.
- سعر 0.8 لتر زيت خليط 65 جنيه.
- سعر 0.7 لتر زيت خليط 75 جنيه.
- سعر زيت عباد 750 مللي 90 جنيه.
- سعر 500 جرام عدس مجروش 40 جنيه.
- سعر 500 جرام فول معبأ 25 جنيه.
- سعر 250 جرام شاي ناعم 57 جنيه.
- سعر 40 جرام شاي ناعم 8.5 جنيه.
- سعر كيلو لحم بقري طازجة 250 جنيه.
- سعر كيلو دواجن مجمدة 100 جنيه.
- سعر 250 جرام جبنة 14 جنيه.
- سعر 300 جرام ملح 1.5 جنيه.
- سعر لتر الخل 12 جنيه.
- سعر 400 جرام قمر الدين مستورد 65 جنيه.
- سعر كيلو جوز الهند 150 جنيه.
- سعر كيلو زبيب مصري نباتي 100 جنيه.