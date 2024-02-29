“ممكن تكون منهم” التأمينات الاجتماعية توضح شروط الحصول على معاش إضافي في قانون المعاشات

شروط الحصول على معاش إضافي في قانون المعاشات والتي ينص عليها قانون التأمينات الاجتماعية للحصول على معاش إضافي، حيث يجوز للشخص المؤمن عليه الذي يتعدى أجره عن أقصى حد للاشتراك التأميني، طلب الحصول على المعاش الإضافي، وذلك نظير الاشتراك بالجزء الزائد عن الاشتراك التأميني، بحيث لا يزيد عن 100% من هذا الأجر الخاص بالاشتراك التأميني.

شروط الحصول على معاش إضافي في قانون المعاشات

يمكن الحصول على المعاش الإضافي وفق شروط معينة تم وضعها من التأمينات الاجتماعية، والتي تتمثل في الآتي:

يشترط ألا يكون الشخص المؤمن عليه قد قام بترك وظيفته، وذلك لكي لا يتم احتسابه منقطع عن العمل.

كما يجب أن يكون الشخص المؤمن عليه، غير متوقف عن العمل بسبب حكم قضائي نهائي، أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأخلاق.

من الضروري وجود سجل للشخص المؤمن عليه بالسجلات الخاصة بالعاطلين عن العمل، في القوى العاملة.

لابد أن يكون الشخص قد وصل إلى سن الشيخوخة.

إلى جانب ذلك وجود مدة اشتراك في التأمين سواء العجز أو الشيخوخة أو في حالة الوفاة، بحد أدنى 120 شهرًا فعلية، أو تكون مدة اشتراك التأمين 180 شهرا، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون.

المعاش الإضافي في قانون التأمينات

ينص قانون التأمينات الاجتماعية على إمكانية الحصول على معاش إضافي، كما يتم إنشاء حساب شخصي للفرد المؤمن عليه بصندوق التأمينات الاجتماعية، وقد تم الإعلان عن قيمة الاشتراكات الواجب على المؤمن عليه الالتزام بها، مع الشروط والقواعد المحددة في هذه المادة.