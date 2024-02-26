خطوات دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024 بالموبايل فقط .. بمناسبة رمضان هتدفعها بنصف الثمن

دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024تجاوبا مع رغبة العديد من المواطنين الذين يمتلكون عدادات قديمة للغاز الطبيعي قامت شركة بتروتريد بتوفير خدمة الاستعلام عن فواتير الغاز الطبيعي وسدادها بشكل إلكتروني، يأتي هذا الإجراء لتلبية احتياجات العملاء وتسهيل عملية دفع الفواتير بطريقة مريحة وسلسة، دون الحاجة إلى انتظار محصل الغاز لتحديد قيمة الاستهلاك ودفع قيمة الفاتورة هذه الخدمة تسهل على المواطنين القيام بعمليات السداد بشكل فوري ومن أي مكان يختارونه.

دفع فاتورة الغاز اون لاين 2024

يطلب المستخدمون بشكل خاص الرابط المخصص لتسجيل قراءات العداد والاستعلامات عن الفواتير، مما يعكس رغبتهم في الوصول السريع والمباشر إلى هذه الخدمات الأساسية عبر الإنترنت.

‏سداد فاتورة الغاز 2024

لتسديد فاتورة الغاز الطبيعي إلكترونيا، يجب على المواطنين اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي لشركة بتروتريد عبر الرابط هنا.

تسجيل الدخول بإدخال الرقم القومي ورقم عداد الغاز.

الضغط على كلمة “السداد الإلكتروني”.

اختيار الطريقة المناسبة للدفع من بين الخيارات المتاحة.

يوجهك الموقع إلى صفحة تأكيد الدفع لإكمال عملية السداد.

يتيح الموقع إمكانية سداد الفاتورة من خلال المحفظة الإلكترونية، مع إمكانية متابعة استهلاك الشهري.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن سداد الفاتورة باستخدام بطاقة الائتمان، الخصم المباشر، أو الدفع النقدي عبر مكتب البريد المصري، وهو أحد فروع الشركة، أو عبر ماكينة الصرف الآلي.

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