“استعلم بكل سهولة” الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg

الكثير من المواطنين في كافة محافظات الجمهورية يبحثون بشكل كبير عن كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة 2024، حيث متاح الاستعلام عنها عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني عبر شبكة الانترنت، وهذا ليكون من السهل على المواطنين معرفة حصولهم على المعاش أم لا من البيت دون الحاجة للتوجه إلى مكاتب التضامن، وبرنامج التضامن هو من ضمن المبادرات الاجتماعية التي اطلاقتها من قبل وزارة التضامن الاجتماعية تحت اشراف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تعزيز التضامن المجتمعي وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر، وخلال هذا المقال نوافيكم كافة التفاصيل الخاصة بمعاش تكافل كرامة 2024.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة 2024

وفرت وزارة التضامن الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة ومعرفة النتيجة الخاصة بهم وإذا كانوا من المستفيدين أم لا، ويتم الاستعلام بالخطوات التالية:

الخطوة الأولى يتم الدخول على وزارة التضامن الاجتماعي الرسمي.

يتم اختيار البرامج والمبادرات من الصفحة الرئيسية.

اختيار البرامج من القائمة الفرعية.

النقر على المزيد من القائمة الخاصة بمعاش وكرامة.

الضغط على “استعلم عن نتيجتك”.

إدخال الرقم القومي الخاص في المكان المخصص لها.

الضغط على استعلم وعلى الفور ستظهر التفاصيل الخاص بك.

الشروط المطلوبة للاستفادة من تكافل وكرامة

حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط لابد توافرها للاستفادة من تكافل وكرامة، وتلك الشروط تتمثل في التالي: