“بدأت ترخص تاني” تعرف على أسعار الفراخ والبيض في الأسواق ومحلات الدواجن قبل شهر رمضان

أسعار الفراخ والبيض في مصر حيث شهدت تراجعًا ملحوظًا في السعر بشكل ملحوظ، ومن المتوقع استمرار الهبوط في أسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، حيث هناك انخفاض في أسعار الأعلاف، وتعد الدواجن والبيض من السلع الغذائية اللازمة والضرورية لكل أسرة مصرية، لذلك يبحث العديد من المواطنين عن أسعار الدواجن والبيض في مصر.

أسعار الفراخ والبيض في مصر

شهد سعر الدواجن البيضاء انخفاض ملحوظ في مصر، حيث يبلغ سعر الكيلو 88 جنيه، وبذلك يكون التراجع بقيمة 7 جنيهات في الكيلو مقارنة بسعرها الأسبوع الماضي، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 95 جنيه، كما شهدت أسعار الدواجن حالة من الهبوط والصعود خلال الفترة الأخيرة، مع الارتفاع الملحوظ في أسعار الدواجن نهاية الشهر الماضي.

سعر طبق البيض اليوم

كما شهد سعر طبق البيض انخفاضًا ملحوظًا خلال اليوم، واليكم الأسعار كما يلي:

يبلغ سعر طبق البيض في مصر ما بين 145 جنيه إلى 155 جنيهًا للطبق الواحد.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر 150 جنيهًا، حيث يصل سعره إلى المستهلك 160 جنيهًا.

أما طبق البيض البلدي يصل سعره إلى 160 جنيه، حيث يصل سعره إلى المستهلك من 165 إلى 170 جنيهًا.

سعر الكتاكيت اليوم

كما تشهد أسعار الكتاكيت اليوم انخفاضا ملحوظا، وقد جاءت أسعار الكتاكيت كالتالي: