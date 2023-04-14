تعتبر قناة الفجر واحدة من القنوات الأكثر شهرة، ولاسيما الفجر الجزائرية، التي يبحث عنها الكثيرون لمعرفة ترددها. تُعَدّ هذه القناة من المسلسلات التي تبث عددًا كبيرًا من المسلسلات التركية، ويُعتبر مسلسل “قيامة المؤسس عثمان” أحدها المهمّة، منذ بداية شهر رمضان المبارك في الـ23 من مارس لعام 2023، يحاول الجميع بشكل كبير العثور على تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121، حتى يتمكنوا من معرفة كافة تفاصيلها.

مسلسل قيامة عثمان على قناة الفجر

تعدّ مسلسل “المؤسس عثمان” الموسم الرابع من بين المسلسلات التاريخية التركية، حيث يروي قصة تأسيس الدولة العثمانية والحروب والمعارك التي خاضها السلطان عثمان ابن أرطغرل بجيشه القوي والذي يحقق دائمًا الانتصارات. يتألف هذا المسلسل من أحداث قوية تجذب المشاهد بشدة.

تردد قناة الفجر الجزائرية الجديد 2023 الناقلة لمسلسل المؤسس عثمان الحلقة 121

تعتبر قناة الفجر الجزائرية من بين أشهر القنوات في جميع أنحاء الوطن العربي، حيث يتابعها الجميع باستمرار ويلتفتون دائمًا للبحث عن تردداتها، تسعى هذه القناة دائمًا للتحديث وتغيير الترددات بشكل مستمر، لكي يتمتع المشاهدون بجودة عالية مثالية أثناء المشاهدة، دون وجود أي تشويش في الترددات ومع صورة وصوت عالي الجودة، يستطيعون استخدام التقنيات الحديثة في مجال البث الفضائي، هذه التقنيات تساعد في تحسين جودة البث بكل سلاسة، مما يؤدي إلى رؤية صور نظيفة واضحة.

معدل الترميز 5000.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الاستقطاب رأسي.

التردد 11034.

القمر الصناعي النايل سات.

موعد عرض مسلسل المؤسس عثمان

سوف تبث قناة إي تي في التركية مسلسل “قيامة عثمان” كل يوم أربعاء من الأسبوع، وتم تحديد هذا الموعد رسميًا منذ بداية عرض البرنامج. بالإضافة إلى ذلك، سوف يتم بث مسلسل “المؤسس عثمان” كل يوم خميس على قناة الفجر الجزائرية وقناة اليرموك الأردنية.