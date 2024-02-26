كم يوم باقي على رمضان 2024؟ .. المعهد الفلكي للبحوث يوضح التوقيت بالتحديد في مصر والوطن العربي

كم يوم باقي على رمضان 2024؟ سؤال يطرحه جميع المسلمين كل يوم خلال الفترة الحالية وذلك بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك حيث يتبقى فقط 15 يوم على بداية أجمل أيام السنة ويبدأ شهر رمضان المبارك يوم الاثنين الموافق 11 مارس 2024 ، ومن المحدد أن يتم استطلاع هلال شهر رمضان رسميًا يوم التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445 ، وستعلن دار الإفتاء المصرية عن موعد شهر رمضان المبارك رسميًا يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.

كم يوم باقي على رمضان 2024؟

يتبقى على شهر رمضان المبارك 2024 فقط 15 يوم حيث انتصف شهر شعبان وهو الشهر الذي يسبق شهر رمضان المبارك ، وينتظر جميع المسلمين حول العالم موعد بداية شهر رمضان حيث تتجدد الطاقة الإيمانية للمسلمين ويتم شحن طاقتهم الروحية من خلال ايمانيات شهر رمضان التي يحبها جميع المسلمين الكبار والصغار ، ويشهد شهر رمضان الكثير من الأحداث الهامة حيث نُزل القران لاول مره في شهر رمضان وخاصة ليلة القدر ، وهي ليلة خير من ألف شهر ويستجيب الله سبحانه وتعالى لعباده فيها ويقبل توبتهم.

رسائل تهنئة شهر رمضان 2024

يحب الكثير من المسلمين ارسال رسائل التهنئة لبعضهم البعض بمناسبة بداية شهر رمضان وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو خلال رسائل الهاتف المحمول كما يستقبل المسلمين شهر رمضان بالزينة والفوانيس والأنوار التي تنتشر في الشوارع والبيوت، وإليكم مجموعة متنوعة من رسائل التهنئة بشهر رمضان 2024.