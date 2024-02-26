أعرف نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024 وصل لكام؟!! .. مبروك ياعم الزيادة الجديدة

تداول الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في الساعات الاخيرة الماضية الكثير من الاخبار حول نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024 حيث يتوقع الكثير من المواطنين زيادة نصيب الفرد عل تموين شهر مارس وذلك تزامنًا مع بداية شهر رمضان المبارك وذلك تزامنًا مع ارتفاع أسعار جميع السلع والمنتجات المختلفة في الأسواق وذلك بسبب التضخم الاقتصادي في الأيام الاخيرة الماضية.

نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر أن نصيب الفرد على تموين شهر مارس 2024 يبلغ 50 جنيهًا وذلك حت الفرد الرابع على البطاقة التموينية بينما يحصل الفرد الخامس وباقي الأفراد على البطاقة على سلع تموينية بقيمة 25 جنيهًا ، ولم يتم الاعلان عن أي زيادات جديدة على نصيب الفرد على بطاقة التموين ، وتوفر الحكومة المصرية أكثر من 32 سلعة تموينية بأسعار مخفضة يمكن الحصول عليها من جميع منافذ وزارة التموين في جميع المحافظات المصرية.

متى يتم صرف تموين شهر مارس 2024؟

يبدأ صرف تموين شهر مارس القادم يوم الجمعة الموافق الأول من مارس 2024 ، كما سيتم صرف السكر الحر على بطاقة التموين بسعر 27 جنيه وتحصل الأسرة المكونة من 5 أفراد فأكثر على 2 كيلو جرام من السكر كل شهر ، كما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بافتتاح الكثير من معارض أهلاً رمضان خلال الايام الاخيرة الماضية وذلك لتوفير الكثير من السلع الغذائية بأسعار مخفضة بداية من اللحوم والأسماك وحتى السلع التموينية والحبوب والتمور.