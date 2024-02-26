تعرف حالًا على “جدول صرف معاشات شهر مارس 2024” بعد زيادة 500 جنية للمواطن

يبحث الكثير من أصحاب المعاشات في الفترة الاخيرة الماضية عن جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 حيث أعلنت الهيئة القومية للمعاشات والتأمينات أنه سيتم صرف معاش شهر مارس يوم 1 مارس 2024 وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك والذي يوافق يوم الاثنين الحادي عشر من مارس القادم ، ومن الجدير بالذكر أنه سيتم صرف معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي ضمن الحزمة الاجتماعية الجديدة لمساعدة المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جدول صرف معاشات شهر مارس 2024

يبدأ صرف معاشات شهر مارس بداية من 1 مارس 2024 وذلك لمدة 5 أيام متتالية ، ويمكن لجميع أصحاب المعاشات صرف معاش شهر مارس بالزيادة الجديدة بقيمة 15% والتي أعلن عنها الرئيس السيسي بمناسبة بداية شهر رمضان المبارك 2024 ، وذلك لمساندة المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار وسوء الأحوال المعيشية في الفترة الأخيرة الماضية ، وتعمل الهيئة القومية للمعاشات بصورة مستمر على تحسين المعاشات.

رابط الاستعلام عن معاشات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة.

بعد معرفة جدول صرف معاشات شهر مارس 2024 يبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن قيمة معاش شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة المقررة بقيمة 15% ضمن الجزمة الاجتماعية التي أعلن عنها مجلس الوزراء الشهر الماضي ، وذلك من خلال موقع الهيئة القومية المعاشات والتأمينات عن طريق إدخال الرقم القومي للمواطن ، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة ضمن قرارات الرئيس السيسي الجديدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7 فبراير 2024.