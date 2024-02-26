خطوات ضبط تردد بين سبورت الرياضية 2024 الجديدة على جميع الاقمار الصناعية “هنــا”

يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أفريقيا مواجهة مثيرة اليوم حيث يستعد فريق النادي الأهلي المصري لمواجهة فريق شباب بلوزداد وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة يتصدر النادي الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث.

تردد بين سبورت الرياضية

توفر قناة beIN Sport الرياضية فرصة لمحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم لمتابعة أحدث البطولات العالمية والمحلية سواء كانت لكرة القدم، كرة السلة التنس أو أي رياضة أخرى تهمكم تتوفر القناة عبر عدد من الأقمار الصناعية مما يجعل الوصول إليها سهلا ومريحا من أي مكان في العالم.

تردد بين سبورت الرياضية على النايل سات:

التردد:11054

معامل الترميز:27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ:2/3

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