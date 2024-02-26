تردد القنوات
خطوات ضبط تردد بين سبورت الرياضية 2024 الجديدة على جميع الاقمار الصناعية “هنــا”
يترقب عشاق بطولة دوري أبطال أفريقيا مواجهة مثيرة اليوم حيث يستعد فريق النادي الأهلي المصري لمواجهة فريق شباب بلوزداد وذلك في إطار منافسات المجموعة الرابعة من البطولة يتصدر النادي الأهلي المجموعة برصيد 5 نقاط بينما يحتل فريق شباب بلوزداد المركز الثالث.
تردد بين سبورت الرياضية
توفر قناة beIN Sport الرياضية فرصة لمحبي الرياضة في جميع أنحاء العالم لمتابعة أحدث البطولات العالمية والمحلية سواء كانت لكرة القدم، كرة السلة التنس أو أي رياضة أخرى تهمكم تتوفر القناة عبر عدد من الأقمار الصناعية مما يجعل الوصول إليها سهلا ومريحا من أي مكان في العالم.
تردد بين سبورت الرياضية على النايل سات:
- التردد:11054
- معامل الترميز:27500
- معامل الاستقطاب: أفقي
- معامل تصحيح الخطأ:2/3
طريقة الاشتراك على قناة بين سبورت
للحصول على اشتراك في قنوات beIN Sport يمكنك اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- 1. قم بزيارة الموقع الرسمي لقنوات beIN Sport.
- 2. انقر على “Get beIN” الموجود في القائمة العلوية للشاشة.
- 3. ستتم إعادة توجيهك إلى صفحة تحتوي على جميع المعلومات المتعلقة بالاشتراك.
- 4. انقر على كلمة “اشتراك” ثم اختر الباقة التي تناسب احتياجاتك، سواء كانت Connect أو براعم.
- 5. أدخل جميع البيانات المطلوبة مثل تحديد المدينة وغيرها.
- 6. بعد إكمال البيانات انقر على أيقونة “اشتراك”.
- 7. اختر “Full Amount”
- 8. ستظهر لك قائمة لإدخال جميع البيانات اللازمة.
- 9. اضغط على “Submit code
- اتباع الخطوات ستتمكن من الاشتراك في قنوات beIN Sport