“الصيف رجع تاني” الأرصاد تعلن حالة الطقس وتنشر بيان درجات الحرارة غدا في المحافظات

حالة الطقس في مصر حيث من المتوقع أن يسود تحسن في الأحوال الجوية على شمال البلاد، كما يوجد ارتفاع خفيف في درجات الحرارة، وإليكم تفاصيل حالة الطقس خلال هذا الأسبوع، مع درجات الحرارة المتوقعة في محافظات الجمهورية، وفق البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، والذي أكد على أن درجات الحرارة سوف تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس في مصر

كما من المتوقع أن يسود طقس يميل إلى الدفء خلال ساعات النهار، على محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري، مع السواحل الشمالية، كما يكون دافئ على مناطق جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، يميل للحرارة على محافظات جنوب الصعيد، مع البرودة خلال ساعات الليل، وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء، وقد حذرت هيئة الأرصاد من النشاط الزائد للرياح على بعض المناطق في جنوب سيناء، تصاحبها حركة الرمال والأتربة على مناطق أقصى الغرب خلال فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة على بعض محافظات الجمهورية

وشهد اليوم حالة من ارتفاع درجات الحرارة وذلك بعد أن كانت الفترة الماضية تشهد برودة الطقس، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة غدًا السبت الموافق 2 من مارس 2024، تأتي على النحو التالي: