جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 “اسمك هتلاقيه فيهم” مبروك عليك المعاش الجديد

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الساعات الاخيرة الماضية عن جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث يتم اضافة الكثير من الأسر المصرية للحصول على معاش تكافل وكرامة خلال الفترة الاخيرة الماضية في ظل سوء الأحوال المعيشية التي يشعر بها جميع المواطنين وغلاء الأسعار وذلك تزامنًا مع اقتراب بداية شهر رمضان المبارك ، ويمكن الاستعلام عن الاسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال موقع استعلامات تكافل وكرامة ، وخلال السطور التالية نكشف عن جميع البيانات المطلوبة.

جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة

يبحث الكثير من المواطنين المتقدمين للحصول على معاش تكافل وكرامة عن جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة حيث يعتبر معاش تكافل وكرامة من أهم وسائل الدعم الشهري التي توفرها الحكومة المصرية للكثير من المواطنين من محدودي الدخل ، وتم زيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% وذلك وفق الحزمة الاجتماعية الجديدة التي أقرها رئيس الجمهورية في الأسابيع الاخيرة الماضية ، وسيتم صرف الزيادة الجديدة مع معاش شهر مارس 2024 ويمكن الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة من خلال الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول عبر موقع تكافل وكرامة من هنا. ثم قم بتسجيل الرقم القومي بشكل صحيح. ثم اضغط على “استعلام”.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة شهر مارس 2024

بعد الاستعلام عن جدول الأسماء الجدد في تكافل وكرامة يبحث الكثير من المواطنين عن موعد نزول معاش تكافل وكرامة وذلك يوم 15 مارس 2024 والذي يوافق يوم الجمعة وهو إجازة رسمية ، وبالتالي سيتم تأجيل موعد صرف معاش تكافل وكرامة ليوم السبت الموافق 16 مارس 2024.