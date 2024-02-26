افرحوا ياولاد ياله وهيصوا رمضان أهو نور فوانيسو أسعار زينة رمضان 2024 وفوانيس وفروع مضيئة تبدأ من 5 جنيه

مع إقتراب شهر رمضان المبارك يبحث العديد من الأفراد عن أفضل أسعار زينة رمضان 2024، حيث تعتبر زينة رمضان من وسائل التعبير عن الفرحة والبهجة بحلول شهر رمضان المبارك، وكذلك أيضًا تساهم الزينة في خلق جو مناسب ومميز لاستقبال هذا الشهر الكريم، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على أسعار زينة رمضان.

أسعار زينة رمضان 2024

تختلف أسعار زينة رمضان 2024 وفقًا للخامات والأحجام والمقاسات، ومن هذه الأسعار ما يلي:

حيث تبدأ أسعار الفوانيس من 10 جنيه إلى 500 جنيه.

أما أسعار الهلال والنجمة تبدأ من 5 إلى 100 جنيه.

كما تبدأ أسعار اللافتات والزينة الورقية من 2 إلى 50 جنيه.

أما أسعار الإضاءات تبدأ من 10 إلى 200 جنيه.

ومن ثم أيضًا تبدأ أسعار الديكورات الخشبية والديكورات الزجاجية من 20 إلى 500 جنيه.

كما تبدأ أسعار الإنارة مع مشبك بإضاءة بيضاء دافئة من 90 جنيه.

ومن ثم تبدأ أسعار فروع الزينة المضيئة الألوان 3 أمتار من 40 جنيه.

أما أسعارستارة هلال ونجمة مضيئة باللون الأصفر تبدأ من 260 جنيه.

أما أسعار فروع زينة مشابك 4 أمتار تبدأ من 40 جنيه.

كما تبدأ أسعار فروع الزينة الورقية الملونة 4 أمتار من 20 جنيه.

أسعار فوانيس رمضان 2024

يرغب الكثير في معرفة شراء فوانيس رمضان لما لها من فرحة وبهجة، حيث تختلف أسعار الفوانيس حسب الأشكال والتصاميم المختلفة ومنها ما يلي: