رسميًا تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024 شهر مارس بمناسبة رمضان

تداولت بعض الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدور حول تفكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس عام 2024 ويريد العديد من مستحقين برنامج الدعم تكافل وكرامة معرفة حقيقة ذلك الأمر ويأمل صارفين المعاش بكير موعد الصرف بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك حتى يقدرون على التجهيز لاستقبال ذلك الشهر الكريم تابعوا معي ذلك المقال لمعرفة حقيقة تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة .

تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة 2024

قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بالإعلان من قبل المصادر موثوقه بها أنه لا يوجد اي اخبار عن تبكير موعد صرف معاشات تكافل وكرامة وان ما يتم تداوله وهو فقط مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة والجدير بالذكر ان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعمل جاهدة على إعداد مشروع زيادة في المعاشات وتبذل جهد كبير لرفع الحد الأدنى للاجور والمعاشات ومن المقرر أن يتم صرف معاشات تكافل وكرامة يوم 15 مارس عام 2024.

زيادة معاشات تكافل وكرامة

تم التاكيد انه تم وضع زيادة جديدة على معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% لجميع المستفيدين من الدعم المالي وجاء ذلك القرار بهدف تحسين ظروف معيشة المواطنين الأكثر احتياجا وتحرص الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أيضا تقديم العديد من الخدمات للمستفيدين من برنامج الدعم تكافل وكرامة ومن أهم هذه الخدمات هو تعدد الأماكن التي يمكن صرف المعاشات من خلالها مثل بنك ناصر الاجتماعي وماكينات الاي تي ام المتوفرة في جميع المحافظات المصرية ومكاتب البريد وماكينات فوري والمحافظة الالكترونيه