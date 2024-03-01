“هنرجع زي زمان” مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء في جميع محافظات مصر 2024

موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء، حيث تسود حالة من السعادة بعد موافقة مجلس الوزراء المصري، على إيقاف تخفيف الأحمال خلال شهر رمضان المبارك، ومن المتوقع أن يبدأ فلكيًا يوم الاثنين 11 من مارس 2024، وبالرغم من تطبيق الحكومة خطة لتخفيف أحمال الكهرباء، في شهر يوليو الماضي، نتيجة الزيادة في استهلاك الكهرباء بشكل كبير، والبدء في تطبيق قرار قطع الكهرباء لمدة مؤقتة خلال اليوم من ساعة واحدة إلى ساعتين، وذلك بالتناوب بين مناطق كل محافظة، إلا أنه تم إصدار قرار مجلس الوزراء بإيقاف مؤقت لتنفيذ هذه الخطة، وذلك من أول مارس القادم ولمدة شهر، وسوف يتم إصدار قرار جديد بهذا الشأن بعد نهاية شهر رمضان المبارك.

موعد انتهاء تخفيف الأحمال وقطع الكهرباء

منذ أن تم العمل بخطة تخفيف الأحمال للكهرباء، إلا أن جميع المواطنين يرغبون في التعرف على موعد انتهاء هذه الخطة، وإيقاف الانقطاع للتيار الكهربائي بشكل يومي مع فصل الشتاء، إلا أنه استمر العمل بالخطة خلال فصل الشتاء، أما الآن عقب الإعلان عن توقف تنفيذ الخطة خلال شهر رمضان، حيث لن يستمر انقطاع الكهرباء خلال الشهر الكريم، لذلك فقد شعر المواطنون بفرحة عارمة.

أسباب انقطاع الكهرباء

هناك العديد من الأسباب التي أدت إلى انقطاع الكهرباء في جميع مناطق الجمهورية، والتي تتمثل في الآتي:

الارتفاع في درجات الحرارة خلال فصل الصيف الماضي مقارنة بالأعوام السابقة.

حدوث زيادة في أسعار الغاز الطبيعي، حيث تصل الزيادة إلى 18%، مع بتصدير كميات كبيرة لتوفير العملات الصعبة.

حدوث الأعطال في قطاع الكهرباء.

انقطاع الكهرباء في مصر

كشفت الشركة القابضة للكهرباء في بيان لها أنه تم العمل بخطة تخفيف الأحمال، والاستعانة بقطع الكهرباء في بعض المناطق المصرية، بداية من 22 من شهر يوليو 2023، ويرجع ذلك إلى أن فترة تخفيف الأحمال تعد فترة مؤقتة، لحين استعادة الشبكة للعمل العادي،

التواصل مع شركة الكهرباء

عند الاستفسار عن انقطاع التيار الكهربائي، يمكنك التواصل مع الأرقام التي خصصتها الشركة التالية،