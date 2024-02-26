“عنوان الشياكة والفخامة” مواصفات ومميزات هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra.. وحش التصوير الجديد..!!

تعد شركة Samsung واحدة من أبرز الشركات الرائدة في عالم التكنولوجيا، وتقدم دائماً أحدث التقنيات لتلبية احتياجات المستهلكين ومن بين أحدث منتجاتها، يأتي هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra، الذي يعد من الهواتف ذات الأمكانيات الخرافية والشاشة العملاقة، ويتميز هاتف Samsung Galaxy S24 Ultra بشاشة عرض كبيرة بحجم 6.8 بوصة، مما يوفر تجربة مشاهدة مذهلة للمستخدمووتأتي الشاشة بتقنية Dynamic AMOLED 2X ودقة عالية تصل إلى 1440 × 3200 بكسل، مما يضمن وضوح وحيوية الألوان في كل تفاصيل العرض.

مواصفات الموبايل

يأتي الهاتف بأبعاد 79 × 162.3 × 8.6 ملم ويزن 233 جرام، وهو مصمم بمقاومة للماء والغبار بشهادة IP68، مما يسمح باستخدامه تحت الماء لمسافة تصل إلى متر ونصف لمدة تصل إلى 30 دقيقة، كما يشتمل الهاتف على قلم S Pen الذي يمكن وضعه داخل جسم الهاتف، مع تقنية تأخير القلم لمدة 2.8 ملي ثانية فقط.

تم تصنيع الهاتف باستخدام خامات عالية الجودة، حيث يتمتع بظهر من الزجاج المحمي بتقنية Gorilla Glass Armor، وإطار مصنوع من التيتانيوم.

تتميز شاشة الهاتف بتقنية Dynamic LTPO AMOLED 2X بمساحة 6.8 إنش، وبدقة 1440 × 3088 بكسل، ومعدل كثافة بكسلات يبلغ 505 بكسل لكل إنش كما تدعم الشاشة معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز، مع إمكانية التقليل التلقائي للتردد إلى 1 هرتز لتوفير الطاقة، وتدعم أيضًا خاصية HDR10+ ولحماية الشاشة، تأتي بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass Armor، مع سطوع يصل إلى 2600 شمعة.

مميزات الهاتف