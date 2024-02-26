𝗿𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁𝘀.𝗺𝗹𝗮𝘇𝗲𝗺𝗻𝗮.𝗰𝗼𝗺【﻿النتيجة　ظهرت】نتائج التمهيدية للمتوسطة والاعدادية المهنية موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية نتائج التمهيدي للاعدادية والمتوسطة ويمكن للجميع الاستعلام عنها عبر المنصات الرسمية التابعة لوزارة التربية، حيث تم إعلان النتائج لتمهيدي المهني الاعدادي والمتوسط بمجرد الانتهاء من التصحيح ورصد الدرجات والتدقيق على موقع الوزارة والمنصات التابعة له، ويعد موقع نتائجنا من أهم هذه المنصات المتخصصة بعرض نتائج جميع المراحل التعليمية.

من خلال موقع البديل نعرض لكم طريقة الاستعلام عن نتائج التمهيدي الاعدادي والمتوسط ورابط النتيجة.

رابط نتائج الاعدادية والمتوسطة المهنية

ينتظر طلاب التمهيدي المهني نتائج الدور التمهيدي منذ وقت طويل والتي قد أدوا الامتحانات الخاصة به منذ فترة، ويستغرق عملية التصحيح والتدقيق ورصد الدرجات وقتا لكي تعلن النتائج على المنصات الرسمية، ويمكن لجميع الطلاب الاستعلام عن نتائج التمهيدي المهني من خلال رابط نتائج التمهي عبر موقع نتائجنا “رابط نتائج التمهيدي results.mlazemna.com“.

الاستعلام عن نتائج الاعدادية والمتوسطة المهنية

استعلم عن نتائج التمهيدي المهني عبر موقع نتائجنا من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع نتائجنا المتخصص لعرض جميع نتائج المراحل التعليمية من خلال الرابط المذكور أعلاه. النزول اسفل الصفحة وتحديد المحافظة التي ينتمي لها الطالب. اضغط تنزيل أمام محافظة الطالب. سيتم تحميل كشوفات النتائج بصيغة pfd. افتح الملفات واستعلم عن نتائج الطلاب بالرقم الامتحاني.

لا شك أن نتائج التمهيدي تمثل دورا كبيرا في تنمية الصناعية والزراعة في الدولة والعديد من النشاطات الاخرى لذلك تهتم الدولة بها اهتماما خاصا، وقد اعلنت نتائج التمهيدي للمراحلتين الاعدادية والمتوسطة ويمكن الدخول على وعق نتائجنا للاستعلام عن النتيجة.