استقبل الآن تردد قناة CBC سفرة 2024 الجديد على القمر الصناعي نايل سات والعرب سات

تعتبر قناة سي بي سي سفرة هي واحدة من بين القنوات الفضائية الشهيرة التي يمكن متابعتها في شهر رمضان لعرض أشهر البرامج الرمضانية اليومية لإعداد أشهى الأكلات حيث يمكن ضبط تردد قناة CBC سفرة الجديد 2024 بكل سهولة وهو ما نتابعه من خلال ما يلي، ومن الجدير بالذكر أن تلك القناة تعد هي الأشهر والتي تقدم محتوى الطهي المميز والمستمر، وعبر التقرير نذكر إحداثيات وبيانات التردد الخاص بالقناة

تردد قناة CBC سفرة 2024 الجديد

حققت قناة سي بي سي سفرة نسب مشاهدة علية وذلك منذ أن بدأ انطلاقه منذ عدة سنوات مضت لتقديم محتوى يتعلق بوصفات المطبخ والطهي المختلفة ولذلك تحرص الكثير من ربات البيوت والسيدات على متابعة الكثير من برامج القناة والتي يقدمها نخبة من أشهر شيفات الطبخ ومن خلال الآتي نتعرف على التردد الجديد الخاص بتلك القناة والذي يسهل على المتابعين ضبط التردد الخاص بتلك القناة والذي يتيح الحصول على القناة بسرعة وبدون تشويش.

تردد سي بي سي سفرة نايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد هو 11758.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات ضبط تردد قناة سفرة على الجهاز

من الممكن أن يتم ضبط تردد قنة سي بي سي سفرة وهو التردد بإحداثياته الجديدة ليكون من السهل على كل ربات البيوت أن تقوم بمتابعة تلك القناة المحببة للكثيرين حيث يمكن أن يتم اتباع تلك الخطوات المقبلة: