خلاص على الابواب.. تحديد موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمدارس ابتدائي – اعدادي- ثانوي

يتساءل الكثير من الطلاب والطالبات وأولياء الأمور وبعض المعلمين عن موعد امتحانات الترم الثاني الذي تم بدأه منذ عدة أيام لجميع صفوف النقل في المدارس سواء للمرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية لعام 2024 بعد انتهاء إجازة نصف العام، كما توجد خطة زمنية للترم الثاني يمكن اتباعها في هذا الترم لمعرفة موعد بدء وانتهاء امتحانات الترم الثاني وبدأ إجازة نهاية العام القادمة.

موعد امتحانات الترم الثاني 2024 للمدارس

يعتبر موعد امتحانات الترم الثانى 2024 للمدارس لكافة صفوف النقل اكثر ما يشغل بال الطلاب وأولياء الأمور هذه الفترة، وهذه المواعيد تتمثل في الآتي:

سوف يكون موعد ظهور نتيجة الصفوف الانتقالية بداية من يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو لعام 2024

كما أن موعد امتحانات الشهادة الإعدادية للترم الثاني لهم سوف يكون بداية من يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو لهذا العام.

بالإضافة إلى أن امتحانات الثانوية العامة للمدارس الحكومية أو الخاصة سوف تكون بداية من يوم 15 من شهر يونيو لعام 2024 وهذا الموعد للغات.

تبدأ امتحانات الثانوية العامة العربي بداية من يوم 1 من شهر يونيو لعام 2024.

كما أن امتحانات الدبلومات الفنية الترم الثاني لهذا العام لم يتم تحديد ميعادها حتى الآن.

الخريطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني 2024 للمدارس

توجد خريطة زمنية خاصة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس هذا العام وهذه الخريطة تتمثل في الآتي