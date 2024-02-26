خطوات استخراج جواز سفر سوري syria-visa.sy موقع هيئة الهجرة والجوازات

هناك الكثير من الافراد في سوريا يبحثون عن خطوات استخراج جواز سفر سوري من خلال المنصة الرسمية الإلكترونية التابعة لوزارة الهيئة والجوازات السورية ونحن سنقدم اليوم لكم خطوات شاملة لعملية التقديم والتسجيل والحجز بكل يسر للحصول على جواز سفر جديد، أو في حالة التجديد إذا كان لديك جواز سفر قائم بالفعل. لذا، يجب عليك المتابعة الدقيقة للفقرة التالية حيث سنقدم لكم هذه الخطوات بالتفصيل.

خطوات استخراج جواز سفر سوري

يسعى الكثير من السوريين اليوم إلى تذليل العقبات أمام السفر، وخطوة إصدار جواز سفر سوري عبر بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية تُعدّ بوابة رئيسية نحو تحقيق هذا الهدف ونوضح لكم أهم الخطوات التي ستقودك إلى إصدار جواز سفر جديد أو تجديد جوازك الحالي:

الخطوة الأولى: التسجيل على البوابة الإلكترونية

توجه إلى بوابة هيئة الهجرة والجوازات السوري.

اضغط على “خدمات إلكترونية” ثم “جوازات السفر”.

اختر “تسجيل جديد” وقم بإنشاء حساب جديد.

أدخل معلوماتك الشخصية بدقة، بما في ذلك رقم الهوية الشخصية، تاريخ الميلاد، رقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني.

تأكد من صحة المعلومات وقم بتأكيد تسجيلك.

الخطوة الثانية: حجز موعد

بعد تسجيل الدخول إلى حسابك، اختر “حجز موعد”.

حدد نوع الخدمة المطلوبة (إصدار جواز سفر جديد أو تجديد جواز سفر).

اختر فرع الهجرة والجوازات الأقرب إليك.

حدد التاريخ والوقت المناسبين لك.

تأكد من حجز موعدك قبل التوجه إلى فرع الهجرة والجوازات.

الخطوة الثالثة: تجهيز الأوراق المطلوبة

تأكد من تجهيز جميع الأوراق المطلوبة قبل موعدك، بما في ذلك:

الهوية الشخصية أو جواز السفر الحالي (في حالة التجديد).

الهوية الشخصية أو جواز السفر الحالي (في حالة التجديد). صور شخصية حديثة بخلفية بيضاء.

وثيقة التجنيد (للذكور).

وثيقة إثبات حالة الطالب (للطلاب).

أي أوراق أخرى قد تُطلب من قبل فرع الهجرة والجوازات.

الخطوة الرابعة: التوجه إلى فرع الهجرة والجوازات

في يوم موعدك، توجه إلى فرع الهجرة والجوازات الذي حددته. قدم طلبك مع الأوراق المطلوبة إلى الموظف المختص. سيتم أخذ بصماتك وصورك الشخصية. سيتم دفع الرسوم المقررة. ستستلم إيصالاً يؤكد استلام طلبك.

الخطوة الخامسة: استلام جواز السفر