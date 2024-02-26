«مبروك للجميع وصول الفيزا» استعلم الآن عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي رابط الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 من خلال الرقم القومي، وبحسب ما تم إعلانه فهناك أكثر من 22 مليون مواطن مصري وبنحو 5.2 مليون عائلة يستفيدون من هذا البرنامج، وبميزانية كبيرة تبلغ 41 مليار جنيه، حيث شدد المسؤولون بضرورة تسجيل الأرقام بدقة عالية، ويأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بإعانة المواطن الفقير وذوي الاحتياجات الخاصة إذ وصل معاشهم بعد الزيادة 562 جنيه.

خطوات الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024

أتاحت الجهات المختصة إمكانية الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2024 بالرقم القومي، وذلك حرصاً على راحة المواطن وتوفير الخدمات التي هو بحاجتها بشكل سريع وسهل، ومن ناحية أخرى يعتبر برنامج تكافل وكرامة من أهم وأبرز البرامج التي تهدف إلى تحسين معيشة المواطن، حيث بلغت قيمة معاش الشخص الذي كان يتقاضى 500 إلى 625 جنيه، وفيما يلي طريقة الاستعلام عن أسماء المقبولين:

التوجه إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنا مباشرة.

تحديد خيار الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة.

كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم.

الانتظار لحين ظهور نتيجة الاستعلام.

في حالة رفض الطلب سيتم إيضاح سبب الرفض، وعند القبول ستظهر قيمة الرصيد المتاح.

شروط الحصول على معاش تكافل وكرامة

تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وضعت الوزارة مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدم حتى يتنسى له الانتفاع من هذا الدعم، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: