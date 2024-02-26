“ملك السرعة ولأداء” اليكم مواصفات هاتف Realme 11 4G… مواصفات جباره..!!
في ظل التطور السريع الذي تشهده صناعة الهواتف الذكية، يبحث الكثيرون عن الهواتف التي تجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق مع السعر المناسب، ومن بين الهواتف التي تتمتع بمواصفات مميزة وسعر مناسب، يبرز موبايل Realme 11 4G كواحد من أبرز الخيارات المتاحة في السوق، ويتميز موبايل Realme 11 4G بمعالج ثماني النواة القوي الذي يضمن سرعة وأداء ممتازين لتشغيل التطبيقات والألعاب بسلاسة، كما يأتي الهاتف بتكنولوجيا 6 نانومتر التي تضمن استهلاكًا منخفضًا للبطارية مما يعزز من كفاءة الأداء ويطيل عمر البطارية.
هاتف Realme 11 4G
بالإضافة إلى ذلك، يتمتع موبايل Realme 11 4G بشاشة عالية الدقة وحجم كبير يوفر تجربة تصفح مريحة وممتعة، كما يأتي الهاتف بكاميرا عالية الجودة تلتقط صورًا واضحة ونقية في جميع الظروف، لا يقتصر الأمر على ذلك، فالهاتف مزود بذاكرة داخلية كبيرة توفر مساحة تخزين كافية لجميع ملفاتك وتطبيقاتك، بالإضافة إلى إمكانية توسيع الذاكرة الخارجية لمزيد من السعة، ومن الجوانب الأخرى، يأتي موبايل Realme 11 4G بنظام تشغيل حديث يجمع بين الأداء القوي والاستقرار، مما يجعل تجربة استخدام الهاتف سلسة ومريحة.
بعض مميزات الهاتف
- في وسط الشاشة يوجد ثقب صغير، وتعمل الشاشة بتقنية Super AMOLED بحجم 6.4 بوصة، وتأتي بدقة 1080×2400 بكسل ومعدل كثافة بكسلات يبلغ 411، وتدعم تردد 90 هرتز، ومجهزة بطبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5.
- بالنسبة للكاميرا الخلفية، هناك كاميرتان، الأولى بدقة 108 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/1.8 وتعتبر الرئيسية للهاتف، والثانية بدقة 2 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.4 وتستخدم لعمل العزل، ويحتوي الهاتف على فلاش يدعم الوضعين.
- أما بالنسبة لتصوير الفيديو، فيمكن التقاط فيديوهات بجودة FHD بدقة 1080 بكسل، أو بجودة HD بدقة 720 بكسل.
- ما الكاميرا الأمامية، فتأتي بجودة سيلفي بدقة 16 ميجا بكسل وفتحة عدسة F/2.5.