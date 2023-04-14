“بعائد مرتفع”.. تفاصيل شهادة ابن مصر 2 من بنك مصر والأوراق المطلوبة لشرائها

خلال الساعات الماضية، أعلن بنك مصر عن طرح شهادة جديدة تحمل اسم “ابن مصر 2” بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، حيث يكون العائد في السنة الأولى 22% و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، على أن يتم الحصول على عائد بشكل شهري، علما بأنه يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن أيضا استردادها قبل نهاية المدة وفقا للشروط الموضوعة من قبل إدارة البنك.

مزايا شهادة ابن مصر 2

ولعل من ابرز مميزات شهادة “ابن مصر 2” الجديدة بشكل خاص، وشهادات بنك مصر بشكل عام ما يلي:

يتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.

تمكنك من الاقتراض بضمانها.

يمكنك استخراج بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

الأوراق المطلوبة لشراء شهادة ابن مصر 2

ويمكنك التوجه لأي من فروع بنك مصر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من أجل شراء شهادة “ابن مصر 2″، ولكن لابد من تقديم تلك المستندات، وهي:

بطاقة رقم قومي سارية.

فاتورة مرافق لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.

مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2023

وقبل بدء الشهر الكريم قام البنك المركزي بالإعلان عن مواعيد العمل الخاصة بكافة البنوك في رمضان، حيث: