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“بعائد مرتفع”.. تفاصيل شهادة ابن مصر 2 من بنك مصر والأوراق المطلوبة لشرائها
خلال الساعات الماضية، أعلن بنك مصر عن طرح شهادة جديدة تحمل اسم “ابن مصر 2” بعائد 22% متناقص لمدة 3 سنوات، حيث يكون العائد في السنة الأولى 22% و18% في السنة الثانية، و16% في السنة الثالثة، على أن يتم الحصول على عائد بشكل شهري، علما بأنه يمكن استردادها بعد مضي 6 أشهر بكامل قيمتها الأسمية، ويمكن أيضا استردادها قبل نهاية المدة وفقا للشروط الموضوعة من قبل إدارة البنك.
مزايا شهادة ابن مصر 2
ولعل من ابرز مميزات شهادة “ابن مصر 2” الجديدة بشكل خاص، وشهادات بنك مصر بشكل عام ما يلي:
- يتم احتساب العائد من اليوم التالي لشراء الشهادة.
- تمكنك من الاقتراض بضمانها.
- يمكنك استخراج بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.
الأوراق المطلوبة لشراء شهادة ابن مصر 2
ويمكنك التوجه لأي من فروع بنك مصر المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية من أجل شراء شهادة “ابن مصر 2″، ولكن لابد من تقديم تلك المستندات، وهي:
- بطاقة رقم قومي سارية.
- فاتورة مرافق لا تزيد مدتها عن 3 أشهر.
مواعيد عمل بنك مصر في رمضان 2023
وقبل بدء الشهر الكريم قام البنك المركزي بالإعلان عن مواعيد العمل الخاصة بكافة البنوك في رمضان، حيث:
- تكون ساعات العمل بالنسبة للجمهور من التاسعة والنصف صباحًا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر.
- أما ساعات العمل بالنسبة للعاملين بالبنوك، تكون بداية من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثانية بعد الظهر.