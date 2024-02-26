«سارع بالتقديم واحصل على 1000 جنيه الآن» فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي

أتاحت وزارة القوى العاملة رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي عبر شبكة الإنترنت، حيث تبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها من أجل منح المواطن عيشة هنية وحياة أفضل من السابق، وبناء على توجيهات صاحب القرار بشأن إطلاق بعض البرامج التنموية التي تلبي احتياجات المواطن وإعانته على مواجهة غلاء الأسعار في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد حالياً، تم طرح تلك المبادرة وفق شروط وآليات محددة.

طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي

كشفت الجهات المختصة طريقة التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024 بالرقم القومي إلكترونياً، والتي قامت الهيئة المعنية بتخصيص 500 جنيه لمدة 3 أشهر، فمنذ بدء جائحة كورونا تم إطلاق تلك الإعانة للعاطلين عن العمل ومحدودي الدخل، ولقد تتمثل طريقة التقديم على المنحة في النقاط التالية:

الولوج إلى الموقع الرسمي التابع لوزارة القوى العاملة المصرية.

تسجيل الدخول من خلال كتابة الرقم القومي وكلمة المرور.

تحديد خيار منحة العملة الغير منتظمة.

ادخال جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح من أجل تعبئة استمارة التسجيل.

رفع المستندات والأوراق اللازمة.

أخيراً النقر على أيقونة تقديم الطلب.

شروط الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة 2024

قامت الوزارة بوضع مجموعة من الشروط التي ينبغي توافرها في الشخص الراغب في الانتفاع من ذلك الدعم المادي، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: