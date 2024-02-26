pdf .. الان ظهرت أسماء نقل النفوس الوجبة 131 الجديدة مديرية شؤون الأحوال المدنية العراقية 2024

رابط أسماء الوجبة الجديدة نقل النفوس 131، و تعتبر وجبة أسماء نقل النفوس 131 إجراءً مهمًا في العراق، حيث يتم تغيير أسماء الأشخاص وتعديلها في سجلات الحالة المدنية،و يتم تنفيذ هذا الإجراء بواسطة مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة في وزارة الداخلية العراقية، وبناءً على الموافقة التي تم الحصول عليها من وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، تم توجيه المدير العام للمديرية نشأت إبراهيم الخفاجي بتنفيذ هذه الوجبة،و يتم تقديم المساعدة اللازمة للمواطنين الذين تم تضمين أسمائهم في القائمة لإتمام إجراءات تغيير الأسماء وتحديثها، وللقيام بالتغييرات المطلوبة، يجب على المواطنين تقديم البطاقات الوطنية الجديدة بأسماء نقل النفوس،و يحتاج المواطنون داخل جميع المحافظات العراقية إلى تقديم طلب رسمي لتغيير الألقاب في سجلاتهم الرسمية.

أسماء نقل النفوس الوجبة الجديدة 131:

توفر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة رابطًا يحتوي على أسماء الوجبة الجديدة لنقل النفوس في العراق، و يمكن للمواطنين الاطلاع على هذا الرابط للحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراءات المطلوبة والوثائق المطلوبة لإتمام عملية تغيير الأسماء وتحديثها، وهذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية تحديث السجلات المدنية والتأكد من أن المعلومات الشخصية للمواطنين تكون دقيقة ومحدثة،و يعتبر تحديث الأسماء والألقاب جزءًا مهمًا من توثيق الهوية وتوفير السجلات الرسمية الموثوقة.

رابط أسماء نقل النفوس الوجبة 131 بالعراق:

للوصول إلى موقع المواطن الحكومي الإلكتروني في العراق، يجب القيام بالخطوات التالية: