احصل على 600 uc مجانا.. طريقه شحن شدات ببجي موبايل 2024 مضونة 100% (ID)

شدات بابجي هي العملة الموجودة داخل اللعبة تسمح لكل لاعب أن يحصل على ما يلزمه من معدات و أسلحة يمكن إستخدامها داخل اللعبة وملابس متنوعة يمكن التبديل بينها، كما تمكن اللاعبين من شراء أدوات وملحقات قوية تعزز طريقة اللعب وتجعله أكثر متعة، إلى جانب مميزات أخرى عديدة، لذلك يتسائل الكثير من محبي لعبة بابجي عن طريقه شحن شدات ببجي موبايل 2024 بدون تعقيد وبدون الحاجة إلى اشتراك او دفع رسوم مادية، تابع معنا لمعرفة الإجابة.

طريقه شحن شدات ببجي موبايل 2024

إليك طريقه شحن شدات ببجي موبايل من خلال الموقع الرسمي للعبة:

من خلال موقع بابجي الرسمي ، قم بالنقر فوق خيار “الشحن”.

أدخل (ID) او معرف اللاعب الخاص بك.

اختر كمية الشدات التي تريد شحنها.

اختر طريقة الدفع التي تريد استخدامها.

انقر فوق الزر “تأكيد” وسوف يتم شحن الشدات التي قمت بإختيارها.

تختلف خطوات الشحن من المتاجر الإلكترونية من متجر إلى آخر، لكن بشكل عام اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى المتجر الإلكتروني الذي تريد استخدامه Midasbuy, Garena, Google Play, App Store

ابحث عن “PUBG Mobile Skin Charging”.

أدخل معرف اللاعب الخاص بك (ID).

اختر كمية الشدات التي تريد شحنها.

اختر طريقة الدفع التي تريد استخدامها.

انقر على زر “شراء”.

ابرز وسائل شحن شدات بابجي 2024

إليك أكثر من طريقه لشحن شدات ببجي يمكنك الإختيار بينها، تابع النقاط التالية: