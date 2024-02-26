Pdf الان صدرت أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية فى العراق 2024 الوجبة الأخيرة

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ، فى العراق ،2024، حيث يتوقع مئات الآلاف من المستفيدين من الرعاية الاجتماعية صرف رواتب الحماية الاجتماعية في الوجبة السابعة والأخيرة لعام 2024، وتأخر صرف هذه الرواتب في جميع المحافظات العراقية بسبب ضرورة مراجعة البيانات والتحقق من استحقاق المستفيدين بعد زيارة الباحث الاجتماعي، ومن المتوقع أن يتم الصرف خلال الساعات القليلة القادمة، لذلك، سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة من خلال منصة “مظلتي” المتاحة على الإنترنت:

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024:

من خلال اتباع الخطوات التالية تستطيع الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة 2024، بكل سهولة.

1.القيام بالدخول على رابط موقع وزارة الشؤون الاجتماعية فى العراق فتح موقع “مظلتي” على الجهاز الذي تستخدمه، 2. 2ابحث عن خدمة الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية واخترها.

3. ستتاح لك صفحة للبحث، حيث يمكنك إدخال المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية أو الاسم الكامل.

4. بعد إدخال المعلومات، انقر على زر “البحث” للبدء في عملية الاستعلام.

5. ستظهر لك النتائج التي تتضمن أسماء المستفيدين المؤهلين للحصول على الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة.

6. يمكنك تنزيل أو طباعة النتائج للإشارة إليها فيما بعد.

المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة الجديدة:

اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن الوجبة السابعة من راتب الرعاية الاجتماعية ستخضع للتصويت على جداول الموازنة لعام 2024، فى العراق ومن المتوقع أن يتم إطلاق هذه الوجبة بعد الموافقة على التخصيصات المالية اللازمة للوزارة، يشير المصدر إلى أن عملية المسح الميداني للمستفيدين مستمرة، سواء عبر النظام الإلكتروني أو عن طريق الأوراق المطبوعة.