متوفر الآن.. رابط التقديم في منحة البطالة 2024 عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل وشروط التقديم

يتساءل الكثير من المواطنين عن التقديم في منحة البطالة 2024، حيث تقدم الحكومة الجزائرية هذه المنحة لمساعدة المواطنين على تحسين مستوى المعيشة، وتلبية كافة احتياجاتهم الأساسية، كما تؤكد الحكومة أيضًا على تحديث كافة البيانات للمواطنين، وذلك لضمان استمرار صرف هذه المنحة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على كافة التفاصيل.

شروط التقديم في منحة البطالة 2024

قامت حكومة دولة الجزائر بتقديم في منحة البطالة 2024 للمواطنين العاطلين عن العمل لمساعدتهم، كما قامت بوضع عدة شروط للحصول على هذه المنحة، ومنها الآتي:

يجب أن يكون المواطن المتقدم للحصول على منحة البطالة يحمل الجنسية الجزائرية.

ومن ثم يكون المواطن المتقدم مُقيمًا بدولة الجزائر.

وكذلك يجب أن يكون المواطن المتقدم لم يحصل على أيٍ من منح الأخرى.

بالإضافة إلى عدم وجود دخلًا ثابتًا.

كما يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 40 عامًا ولا يقل أيضًا عن 19 عامًا.

خطوات التسجيل في منحة البطالة 2024

يوجد بعض الخطوات للتسجيل في منحة البطالة، وذلك إذا توافرت الشروط اللازمة للحصول على المنحة، ومن هذه الخطوات ما يلي:

أولًا قم بالدخول على الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

ثم بعد ذلك قم باختيار الأيقونة الخاصة بمنحة البطالة.

ومن ثم يتم إدخال كافة البيانات الخاصة بالمواطن وذلك للتسجيل في منحة البطالة.

كما يتم التأكد من أن كافة البيانات المكتوبة صحيحة.

وكذلك يتم إرفاق جميع الأوراق المطلوبة، ثم إرسال طلب التسجيل.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة البطالة

هناك بعض الأوراق والمستندات اللازمة للتقديم على منحة البطالة، ومن هذه المستندات المطلوبة ما يلي: