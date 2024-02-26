احدث تردد قناة طيور الجنة Toyor Al janah لاغاني الاطفال

تأسست قناة طيور الجنة في العام 2008، ومنذ ذلك الحين استطاعت أن تحقق شعبية كبيرة في العالم العربي وتقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تستهدف الفئة العمرية من 2 إلى 8 سنوات، وتغطي مختلف المجالات مثل اللغة، العلوم، الرياضيات، الثقافة الإسلامية، والحياة اليومية وما يميز قناة طيور الجنة هو تقديمها لبرامج تلفزيونية فريدة من نوعها، تجمع بين الأناشيد والمسابقات والقصص التربوية. تتميز الأناشيد بكونها باللغة العربية الفصحى، وتحمل رسائل إيجابية وقيم إنسانية تعزز الأخلاق والسلوك الحسن للأطفال.

قناة طيور الجنة Toyor Al janah

يتميز محتوى قناة طيور الجنة بأنه غني ومتنوع حيث تقدم القناة باقة واسعة من الأناشيد والبرامج الترفيهية والثقافية التي تُناسب جميع الأذواق والاهتمامات وتعرف القناة بجودة إنتاجها العالية من ناحية الصورة والصوت، مما يضفي على تجربة المشاهدة مزيداً من المتعة والإثارة وتركز القناة على غرس القيم الإيجابية في نفوس الأطفال مثل التعاون والاحترام والصدق والأخلاق الحميدة وتساهم برامج القناة في تنمية مهارات الأطفال اللغوية والإبداعية والاجتماعية، مما يُساعدهم على التعلم والنمو بشكلٍ سليم.

تردد قناة طيور الجنة

يمكن ضبط قناة طيور الجنة علي الفمر الصناعي نايل سات وعربسات وسوف تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 11315

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11274

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

ضبط تردد قناة طيور الجنة