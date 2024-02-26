LINK “متاح بالعراق” أسماء نقل النفوس الوجبة 131 الجديدة 2024 عبر بوابة حكومة المواطن الإلكترونية لجميع المحافظات

تم إطلاق الوجبة الجديدة رقم 131 لأسماء نقل النفوس في العراق، وذلك بناء على الموافقة التي حصلت عليها مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة من وزير الداخلية، وبناء على توجيهات المدير العام للمديرية، نشأت إبراهيم الخفاجي، تم تقديم الدعم والخدمات اللازمة للمواطنين، الذين تم تضمين أسمائهم في هذه الوجبة، نأمل أن تكون هذه الوجبة الجديدة لنقل النفوس في العراق، فرصة للمواطنين لتحديث بطاقاتهم الوطنية وتغيير الألقاب بسهولة ويسر.

أسماء نقل النفوس مديرية شؤون الأحوال المدنية العراق

تهدف هذه الوجبة الجديدة إلى تسهيل عملية نقل النفوس، وتغيير الألقاب للمواطنين في العراق، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة العراقية، لتسهيل الإجراءات الإدارية وتحسين خدمات الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، وتعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم والرعاية للمواطنين وتلبية احتياجاتهم، وتم توفير رابط يحتوي على أسماء الوجبة الجديدة لنقل النفوس، والذي يتيح للمواطنين الاطلاع على أسمائهم ومعرفة ما إذا كانوا مشمولين بهذه الوجبة أم لا.

لينك تحميل أسماء نقل النفوس الوجبة الاخيرة

من المهم أن يقوم المواطنون الذين تم تضمين أسمائهم في الوجبة الجديدة، بتقديم البطاقة الوطنية الجديدة وتقديم المستندات المطلوبة، لإجراء عملية نقل النفوس وتغيير الألقاب، يمكنهم الاطلاع على الرابط المرفق للاطلاع على أسماء الوجبة الجديدة، واتباع الإجراءات المحددة لتحقيق ذلك، لمعرفة المزيد من التفاصيل والإرشادات حول الإجراءات المطلوبة.

كيفية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 131 في العراق

للاستعلام عن أسماء نقل النفوس الوجبة الأخيرة 131 في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الإلكتروني للمواطن الحكومي في العراق.

ابحث عن خدمة الاستعلام عن أسماء نقل النفوس لجميع الوجبات على الموقع.

بعد الوصول إلى صفحة الاستعلام، يتعين عليك اختيار الوجبة التي ترغب في البحث عنها، وفي هذه الحالة اختر الوجبة رقم 131.

حدد المحافظة التي تنتمي إليها لتحميل كشوفات أسماء نقل النفوس الوجبة رقم 131 المتعلقة بها.

بعد ذلك، قم بتحميل الكشوفات التي تحتوي على أسماء نقل النفوس في الوجبة المحددة.

يمكنك البحث عن الاسم الخاص بك أو الاسم الذي تبحث عنه لمعرفة ما إذا كان مدرجا ضمن أسماء نقل النفوس لدى وزارة الداخلية العراقية.

من المهم أن تتبع الإرشادات المحددة في الموقع الحكومي للمواطن العراقي، وتقوم بإدخال المعلومات المطلوبة بشكل صحيح لضمان الحصول على النتائج المناسبة، يمكن لهذه الخطوات أن تسهم في تسهيل عملية الاستعلام عن أسماء نقل النفوس، وتوفير الوقت والجهد للمواطنين في العراق.