موعد صرف رواتب المتقاعدين + كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد العراقية

أعلنت وزارة المالية العراقية عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس المقبل كما أكدت على وجود زيادات في رواتب المتقاعدين العراقيين حيث تقدر قيمتها بمبلغ 100 ألف دينار عراقي، والجدير بالذكر أن الزيادات جاءت بقرار من مجلس الوزراء العراقي لتشمل جميع المتقاعدين في مختلف المحافظات العراقية، ولمزيد من التفاصيل يرجى متابعة السطور الواردة على النحو التالي.

موعد صرف رواتب المتقاعدين العراق

أكدت وزارة المالية العراقية على موعد صرف رواتب المتقاعدين العراقيين والمقرر له الأول من كل شهر ميلادي ما لم يتعارض تلك الموعد مع إجازة رسمية حيث يوافق موعد الصرف يوم 1 مارس لعام 2024 كما يتم إيداع الرواتب مضافاً إليها الزيادة الجديدة والتي تم الإعلان عنها من قبل وزارة المالية بدولة العراق وتقدر الزيادة بمبلغ يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، مع العلم أن الزيادة قد صدرت بقرار مجلس الوزراء العراقي لتشمل جميع المستفيدين في مختلف المحافظات العراقية.

المستندات المطلوبة للتقديم على رواتب المتقاعدين

يتطلب طلب التقديم على رواتب المتقاعدين العديد من الأوراق والمستندات، والمتمثلة فيما يلي:

إرفاق صورة من تعريف الراتب.

تقديم صورة من عقد الزواج.

إرفاق سجل العائلة.

تقديم صورة من بطاقة الهوية الوطنية.

إرفاق نسخة من شهادة الميلاد

كيفية الاستعلام عن رواتب التقاعد العراقية

متقاعدين العراقيين الاستعلام عنها من خلال تطبيق الخطوات التالية: