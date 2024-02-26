متاح الحجز الان.. رابط حجز البطاقة الوطنية العراقية الموحدة 2024 بشكل إلكتروني من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة nid-moi.gov.iq

أصبح بإمكان المواطنين العراقيين، حجز البطاقة الوطنية بشكل إلكتروني من خلال، بوابة مديرية شؤون البطاقة التابعة لمديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الحكومة العراقية لتطوير الخدمات الإلكترونية وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، وتهدف هذه الخطوة إلى توفير الوقت والجهد على الجميع ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.

حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق

تعد البطاقة الوطنية الموحدة في العراق أحد الوثائق الرسمية الهامة، التي يجب أن يمتلكها كل مواطن، ومن أجل تسهيل وتسريع عملية حصول المواطنين على هذه البطاقة، قامت مديرية شؤون البطاقة في الجمهورية العراقية، بتوضيح الشروط اللازمة لحجز البطاقة الوطنية للعام الحالي 2024.

رابط استمارة الحجز الإلكتروني على البطاقة الوطنية

لحجز البطاقة الوطنية الموحدة، يجب على المواطنين العراقيين الاطلاع على الشروط المحددة من قبل مديرية شؤون البطاقة، ومن ثم، يمكنهم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمديرية شؤون البطاقة، ومتابعة الخطوات المحددة لحجز البطاقة، يتعين على المواطنين تقديم المعلومات الشخصية المطلوبة بشكل صحيح ودقيق، مثل الاسم الكامل، تاريخ الميلاد، العنوان، وغيرها من التفاصيل الضرورية.

حجز الكتروني على البطاقة الموحدة الوطنية

توفر الحكومة العراقية هذه الخدمة الإلكترونية، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، وتحسين تجربتهم في الحصول على البطاقة الوطنية الموحدة، فبدلا من الانتظار في طوابير طويلة ومكاتب الأحوال المدنية، يمكن للمواطنين الآن القيام بعملية الحجز وتقديم المستندات اللازمة عبر الإنترنت.

طريقة حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق خطوة بخطوة

إذا كنت ترغب في حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

الوصول إلى موقع مديرية شؤون البطاقة الوطنية التابعة لمديرية الأحوال المدنية والإقامة والجوازات.

النقر على خيار “حجز موعد نهائي” أو ما يماثله ستجد رابطا أو زرا يوجهك إلى صفحة الحجز.

ستطلب منك المديرية تحديد نوع البطاقة التي تود الحصول عليها.

هل تحتاج إلى إصدار بطاقة جديدة للمرة الأولى أم ترغب في تجديد بطاقتك الحالية؟ حدد الخيار المناسب واستمر في الخطوات التالية.

كتابة جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. يتعين عليك تقديم المعلومات الشخصية الدقيقة مثل الاسم الكامل وتاريخ الميلاد والعنوان، بالإضافة إلى أي تفاصيل أخرى قد تكون مطلوبة.

تحديد المحافظة التي تقيم فيها والمدينة التابعة لها.

اختيار التوقيت المناسب لحجز البطاقة الوطنية. ي

بعد اكتمال جميع البيانات وتحديد التوقيت المناسب، يمكنك النقر على خيار “تقديم الطلب” أو ما يماثله.

ستتلقى إشعارًا يؤكد استلام الطلب ويوضح التفاصيل اللازمة للمتابعة.

إن اتباع هذه الخطوات سيساعدك في حجز البطاقة الوطنية الموحدة في العراق بسهولة ويسر، يرجى ملاحظة أن بعض المعلومات قد تتغير بمرور الوقت، لذا يفضل التحقق من الموقع الرسمي، لمديرية شؤون البطاقة الوطنية، للحصول على أحدث المعلومات والإرشادات.