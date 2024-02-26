“انتي شطورة يا لولو” تردد قناة وناسة 2024 Wanasah على نايل سات

منذ إطلاقها، برزت قناة وناسة كواحدة من أبرز القنوات الفضائية المخصصة للأطفال، حيث حظيت باهتمام كبير من قبل الصغار والكبار على حدٍ سواء وتقدم وناسة مزيجًا فريدًا من البرامج التعليمية والترفيهية التي تثري عقول الأطفال وتنمي مهاراتهم وتقدم برامج وناسة بأسلوبٍ مبتكرٍ يناسب مختلف الأعمار، مما يجذب انتباه الأطفال ويحفزهم على التعلم وتعرف وناسة بشخصياتها المُميزة التي تُشارك الأطفال في رحلةٍ ممتعة من المعرفة والترفيه وترسخ وناسة القيم الإيجابية مثل الصداقة والتعاون والاحترام، مما يساهم في تنمية شخصية الطفل بشكلٍ سليم.

قناة وناسة Wanasah

تبهر وناسة مشاهديها بباقةٍ ساحرةٍ من الأغاني والأناشيد التي تلامس وجدانهم وتُنعش أرواحهم تقدم هذه الأغاني محتوى هادفا يعلم الأطفال القيم الأخلاقية والدينية، وينمي مهاراتهم اللغوية والمعرفية وتبث القناة محتواها على مدار الساعة دون توقف، ودون أي فواصل إعلانية مزعجة فهدف وناسة الأساسيّ هو توفير بيئة تعليميةٍ وترفيهية آمنة وممتعة للأطفال، دون أيّ قيود أو اشتراكات ولم يقتصر إبداع وناسة على الأغاني والأناشيد فقط، بل تقدم القناة أيضًا مجموعةً من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تُناسب مختلف الأعمار. فهناك برامج تُعلّم الأطفال الحروف والأرقام، وبرامج تُنمّي مهاراتهم في الرسم والموسيقى، وبرامج تُعرّفهم على ثقافات وحضارات مختلفة.

تردد قناة وناسة Wanasah

تتميز قناة طيور الجنة بمحتواها الفريد الذي يلامس أحاسيس الصغار ويثير فضولهم فمن خلال الأغاني المسلية والبرامج المتنوعة، تقدم القناة تجربة تعليمية مُمتعة تُساعد الأطفال على تنمية مهاراتهم واكتساب المعرفة بطريقة سهلة وفعالة ويتم تقديم الأطفال لبرامج القناة طابعا خاصا يجعلها أقرب إلى قلوب الصغار فمن خلال مشاهدتهم لأطفال مثلهم يشاركونهم اهتماماتهم وأفكارهم، يُصبح التعلم مُمتعاً والتفاعل أكثر سهولة.

التردد: 11470.

الاستقطاب: عمودى.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

أحدث تردد لقناة وناسة الفضائية علي العرب سات