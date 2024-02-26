بشرى سارة.. المالية تعلين موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة 15%

حددت الهيئة القومية التابعة للتأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 بعد الزيادة الجديدة، والذي من المقرر أن يتم تطبيقه بداية من أول شهر مارس المقبل، تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية والذي تضمن رفع قيمة المعاشات بنسبة 15%، حيث كان من المفترض أن يتم صرفها خلال شهر يوليو المقبل، إلا أن بسبب تغيير الظروف الاقتصادية وبمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل تم تبكير موعد صرفها.

موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024

أقرت الجهات المختصة المتمثلة في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية موعد صرف المعاشات لشهر مارس 2024 بعد رفع المعاشات ورواتب العاملين بالدولة، مع تخصيص نحو 41 مليار جنيه لأصحاب معاش تكافل وكرامة، وعلى صعيد آخر أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن قيمة المعاش الشهري عبر الإنترنت، وذلك من خلال هذا الرابط، على أن يتم الصرف عبر المحافظ الإلكترونية أو من خلال فروع البنك المصري بجميع محافظات الجمهورية، أو من إحدى منافذ فوري أو كارت ميزة.

جدول صرف معاشات شهر مارس بعد الزيادة الجديدة

تعمل الجهات المسؤولة على خدمة جميع أفراد الشعب وبالأخص كبار السن، وتكريماً لمجهوداتهم خصصت الدولة لهم معاشات شهرية، حيث بلغ عدد المستفيدين من المعاشات الشهرية حوالي 13 مليون مواطن، وبتكلفة إجمالية تصل إلى 74 مليار جنيه، ووفقاً لما أعلنته الهيئة المختصة فإن جدول صرف المعاشات لشهر مارس بعد العلاوة الجديدة ورفع الحد الأدنى لأجور الموظفين جاء على النحو التالي: