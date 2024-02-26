الاخضر نزل الارض.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 2024/2/26 والبنوك المصرية
انهيار حاد في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 بعد صفقة رأس الحكمة، البالغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي بدورها قامت بتمهيد تعديل سعر صرف الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 49.35 للشراء ونحو 49.95 جنيه عند البيع مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21.
سعر الدولار في السوق السوداء اليوم
شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات اليومية، ففور الإعلان عن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر بخصوص مشروع رأس الحكمة حدث تذبذب بالسوق الموازي وانخفض سعر صرف الدولار بنحو 5 جنيهات، فبعد ما اقترب من الـ 60 جنيه انخفض اليوم عند سعر 49.35 للشراء، ووصل سعر بيعه عند 49.95 جنيه.
أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم
بفضل الاتفاق بالقيام بإجراء استثمارات جديدة بين دولة الإمارات ومصر حدث انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية، مما أدى إلى هبوط سعر بعض السلع بشكل طفيف، وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء وفقاً للتداول اليوم:
- سجل سعر الدولار الأمريكي في السوق السوداء مقابل الجنيه المصري 49.35 جنيه للشراء، ونحو 49.95 جنيه للبيع.
- بلغ سعر اليورو في السوق السوداء قيمة 52.86 جنيه للشراء، وبنحو 53.39 جنيه عند البيع.
- وصل ثمن شراء الجنيه الاسترليني في السوق الموازية 61.63 جنيه، وبنحو 62.25 جنيه للبيع.
- سجل سعر ريال السعودي اليوم في السوق السوداء 13.10 جنيه للشراء، ونحو 13.25 جنيه للبيع.
- بينما بلغ سعر شراء الريال القطري في السوق السوداء اليوم قيمة 13.49 جنيه، وسعر 13.67 جنيه للبيع.
- في حين وصل ثمن شراء الدرهم الإماراتي داخل السوق الموازية نحو 13.37 جنيه، وسجل سعر 13.54 جنيه للبيع.
- وبالنسبة للدينار الكويتي فلقد سجل سعر الشراء 159.21 جنيه، ونحو 160.90 جنيه للبيع.
- كذلك بلغ سعر الدينار الأردني 69.36 جنيه للشراء، وبنحو 70.06 جنيه للبيع.