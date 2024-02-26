الاخضر نزل الارض.. سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين 2024/2/26 والبنوك المصرية

انهيار حاد في سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 بعد صفقة رأس الحكمة، البالغ قيمتها 35 مليار دولار، والتي بدورها قامت بتمهيد تعديل سعر صرف الجنيه المصري، حيث سجل سعر صرف الدولار 49.35 للشراء ونحو 49.95 جنيه عند البيع مما أدى إلى انخفاض كبير في سعر جرام الذهب عيار 21.

سعر الدولار في السوق السوداء اليوم

شهد سعر الدولار في السوق السوداء اليوم الاثنين الموافق 26 فبراير 2024 تراجعاً ملحوظاً خلال التعاملات اليومية، ففور الإعلان عن التعاون الاستثماري بين الإمارات ومصر بخصوص مشروع رأس الحكمة حدث تذبذب بالسوق الموازي وانخفض سعر صرف الدولار بنحو 5 جنيهات، فبعد ما اقترب من الـ 60 جنيه انخفض اليوم عند سعر 49.35 للشراء، ووصل سعر بيعه عند 49.95 جنيه.

أسعار العملات الأجنبية في السوق السوداء اليوم

بفضل الاتفاق بالقيام بإجراء استثمارات جديدة بين دولة الإمارات ومصر حدث انخفاض ملحوظ في أسعار العملات الأجنبية بالسوق الموازية، مما أدى إلى هبوط سعر بعض السلع بشكل طفيف، وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية بالسوق السوداء وفقاً للتداول اليوم: