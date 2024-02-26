“مُتـــــاح هُنـــــا“ رابط نتائج السادس الاعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024 عموم العراق

بعد قيام وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن نتائج الإمتحانات التمهيديه لطلبة الشهادة المتوسطة والشهادة الإعدادية ينتظر الكثير من الطلبة والطالبات خاصة الصف السادس الاعدادي المهني قيام وزارة التربية والتعليم في العراق بالإعلان عن النتائج للعام الدراسي 2024 في جميع المحافظات العراقية، وذلك من خلال المنصة الخاصة بوزارة التربية العراقية او منصة نتائجنا والتي يمكن الاستعلام عن نتائج الطلاب من خلالها بكل سهولة ويسر.

نتائج السادس المهني 2024

تسعى وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل دائم إلى حصول جميع الطلبة والطالبات في جميع المدارس داخل الدولة على حقوقهم بشكل جيد ومناسب من خلال تصحيح الأوراق ورفع الدرجات الخاصة بهم بكل شفافية دون أي عمليات غش، ويأتي ذلك في ظل اهتمام وزارة التربية العراقية إلى الصعود بمستوى التعليم داخل الدولة لملاحقة التقدم العلمي الذي يشهده العالم كله.

خطوات الاستعلام عن نتائج السادس المهني 2024

يرغب الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في الاطئمنان على مستقبلهم من خلال معرفة نتائج السادس المهني 2024 والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال موقع نتائجنا أو موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، حيث قامت وزارة التربية بالاعلان عن النتائج بشكل رسمي والتي يمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية: