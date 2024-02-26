“800 دينار جزائري“ التسجيل في منحة المرأة الماكثة في البيت وشروط التسجيل minha.anem.dz

يبحث الكثير من المواطنين الجزائريين وخاصة السيدات عبر مواقع التواصل المختلفة ومحركات بحث جوجل عن منحة المرأة الماكثة وذلك في ظل سعي الحكومة الجزائرية بالوقوف بجانب السيدات لعيش حياة كريمة وفي مستوى معيشي جيد، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد بشكل خاص والعالم بشكل عام ونوضح فيما يلي رابط التسجيل الخاص بتلك المنحة وما هي إلاشتراطات التي قامت بوضعها الجهات المختصة.

منحة المرأة الماكثة في البيت

قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن قيمة المنحة المقدمة والتي تقدر ب 800 دينار جزائري، وللتقديم على تلك المنحة يوجد بعد الخطوات لابد من إتباعها نوضحها فيما يلي:

أولا: الدخول على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للعمل في الجزائر.

ثانيا: الضغط على منحة البطالة ثم الدخول على منحة المرأة الماكثة في البيت.

ثالثاً: إختيار المحافظة التابعة لها صاحبة الطلب.

رابعاً: إدخال كافة البيانات الخاصة بالمتقدمة بشكل صحيح.

خامسا: يجب إرفاق جميع الاوراق المطلوبة والمستندات اللازمة.

سادساً: بعد إدخال تلك البيانات النقر على إرسال الطلب.

الشروط الواجب توافرها في منحة المرأة الماكثة في البيت2024

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للعمل بوضع بعض الاشتراطات التي يجب توافرها في المتقدمة لطلب منحة المرأة الماكثة في البيت نبينها في السطور التالية: