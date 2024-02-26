ادخل الامتحان وانتا مطمن.. مواصفات امتحانات الثانوية العامة  2024 الآن وفق لوزارة التربية والتعليم

يبحث كلاً من الطلاب وأولياء الأمور عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 ويكثر التساؤلات حول طبيعة الورقة ودرجة صعوبة الامتحانات راغبين في تحقيق أكبر قدر من الدرجات، علمًا بأن الامتحان سوف يكون على العام كامل وليس ترم واحد مما يجعل الامتحان والعام أكثر صعوبة عن غيره من الأعوام السابقة في الامتحانات، ومن أهم ما يلتفت إليه الطلاب أن 70% من الاسئلة سوف تكون خاصة بالعقليات العلمية المتوسطة والعالية، والـ 30% سوف تكون خاصة بالعقلية البدائية البسيطة.

مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2024 الخاصة بورقة الامتحان والمقرر الدراسي من كل مادة سواء الشعبة العلمية “علمي علوم، وعلمي رياضة” أو الشعبة الأدبية، مؤكدًا على عدم اختلاف مواصفات الامتحان عن ورقة امتحان السنة السابقة، حيث تكون نسبة الأسئلة المقالية 15% من إجمالي ورقة الامتحان، والـ 85% اسئلة اختار بين متعدد، لذلك من المهم مذاكرة المقرر بشكل دقيق والتركيز على ما بين السطور، باعتبار امتحانات الثانوية العامة مرحلة انتقالية في غاية الأهمية قد يصبح بعدها الطالب طبيب أو مهندس أو ضابط أو معلم لذلك ينشغل جميع الطلاب بها راغبين في تحقيق ذاتهم.

كيفية أداء امتحانات الثانوية العامة 2024

هناك طريقة يجب إتباعها للتسجيل في المنصة الإلكترونية للتعليم الثانوي لتأدية الامتحانات بشكل صحيح دون حدوث أي عراقيل وهذه الطريقة تتمثل في النقاط التالية: