من هنا.. لينك الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 موقع وزارة التضامن الاجتماعي
أصبح من السهل الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 باستخدام بطاقتك الخاصة، عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي الإلكتروني، وذلك يسمح للمواطنين بالاستعلام عن المعاش من منازلهم دون التوجه إلى مكاتب التضامن، ويُعد برنامج تكافل وكرامة من أهم المبادرات الاجتماعية التي أطلقتها وزارة التضامن الاجتماعي تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يهدف إلى تعزيز التضامن المجتمعي وتحسين جودة حياة الأفراد والأسر، وفي هذا الموضوع، سنوضح لك خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر الإنترنت، لتتمكن من الاستفادة من هذا الدعم بكل يسر وسهولة.
الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024
سنشرح في هذه الفقرة الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024 من خلال موقع وزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل الخطوات ما يلي:
- افتح موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الرابط التالي.
- اختر أيقونة الاستعلام عن تكافل وكرامة من الصفحة الرئيسية للموقع.
- أدخل بياناتك الشخصية: اسمك الرباعي، ورقمك القومي، والمحافظة، وتاريخ ميلادك.
- انقر على زر “استعلام”.
- ستظهر لك صفحة، تُظهر لك ما إذا كنت مستفيدًا من المعاش أم لا، وقيمة المعاش، وتاريخ صرفه.
شروط الاستفادة من تكافل وكرامة
بعد أن تناولنا كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة لشهر رمضان 2024، حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدة شروط للاستفادة من البرنامج، والتي تشمل:
- تكون الأسرة المتقدمة تحت خط الفقر حسب المعادلة الإحصائية المُحددة من قبل الوزارة.
- دخل الزوج أو الزوجة من العمل في القطاع العام أو الخاص لا يتجاوز 400 جنيه.
- لا يكون أي من أفراد الأسرة مستفيدًا من أي مساعدات ضمانية أخرى.
- تكون الأسرة لديها أبناء من حديثي الولادة حتى عمر 18 عامًا.
- الأطفال من عمر 6 إلى 18 عامًا ملتحقين بمراحل تعليمية مختلفة.
- تقديم صورة البطاقة الشخصية، وصور شهادات الميلاد للأبناء، وشهادات الزواج أو الوفاة أو الطلاق.
- تقديم صور من إيصالات الكهرباء، وصور من القومسيون الطبي (في حالة الإعاقة).
- تقديم مستندات للحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة.
- عدم امتلاك أي ممتلكات، مثل: سيارة، أو شقة، أو قطعة أرض.
- يشمل البرنامج الأيتام، ولكن من أقارب الدرجة الثانية أو غير ذلك.