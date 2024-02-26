موقع قصة عشق.. شاهد الان مسلسل قيامة عثمان 150 عبر قناة الفجر الجزائرية 2024

تنال الدراما التركية إعجاب عدد كبير لدى الجماهير في الوطن العربي ويعد مسلسل قيامة عثمان 150 إحدى المسلسلات التركية التي يتباعها الكثير من الأفراد بداية من الموسم الأول وصولًا إلى الجزء الخامس، حيث يشهد الجزء الأخير منه فترة سقوط الدولة السلجوقية والصراع القائم بين القائد عثمان والسيد يعقوب على السلطة، مع وجود تطور كبير للغاية في الأحداث وتصاعدها بشكل شيق ومثير، ومن خلال مقالنا نتعرف على العديد من المعلومات الأخرى.

مسلسل قيامة عثمان 150

يأتي مسلسل قيامة عثمان 150 دائمًا في مقدمة المسلسلات التركية التي يتباعها عدد ضخم من محبي تلك المسلسلات سواء داخل الدولة التركية أو الدول العربية المختلفة أيضًا، فهو يضم الصراع الذي يواجهه القائد عثمان في سبيل بناء الدولة الخاصة به في وجود العديد من الأحداث المتصاعدة والمتطورة، وتكون مواعيد عرضه كما يلي:

يتم عرض المسلسل يوم الأربعاء أسبوعيًا باللغة التركية خلال الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت السعودية، وكذلك الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

ثم يتم عرض المسلسل بشكل حصري يوم الأربعاء أسبوعيًا باللغة العربية خلال الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت السعودية، وكذلك الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان

أما بالنسبة إلى القنوات التي تعمل على بث أحداث المسلسل بشكل حصري على الشاشة الفضائية التي تتعلق بها تكون كما يلي:

قناة أي تي في التركية 2024

هي إحدى القنوات التركية المعروفة التي تعرض جميع أحداث المسلسل بشكل حصري باللغة التركية، وتكون تردد القناة كما يلي:

القمر الصناعي: النايل سات

التردد: 10769.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

قناة الفجر الجزائرية 2024

هي إحدى القنوات العربية التي تنقل أحداث المسلسل مباشرة بعد العرض الأصلي على شاشتها، حيث يبحث البعض عن ترددها والتي تكون كما يلي:

1- تردد القناة على النايل سات

التردد: 12034.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: Hd.

2- تردد القناة على العرب سات