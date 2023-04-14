زاد البحث من قبل الكثير من المواطنين عن استعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة لصرف مستحقات دعم تكافل وكرامة لشهر أبريل، والذي يشمل جميع المحافظات المصرية للأسر التي تستوفي شروط صرف هذا الدعم، قدّمت وزارة التضامن المصرية، عبر جميع محافظات البلاد، دعمًا ماديًا لآلاف الأسر المصرية، وذلك ضمن سعيها لتوفير حياة كريمة للشرائح التي تحتاج إلى الدعم في جميع مناطق مصر، نقدم لكم موعد صرف تكافل وكرامة وكافة التفاصيل، تابعونا.

استعلام عن موعد صرف تكافل وكرامة لشهر أبريل 2023 بالرقم القومي عبر موقع tk.moss.gov.eg بوابة الاستعلام عن تكافل وكرامة

في أبريل 2023، أصبح الاستعلام عن موعد صرف التكافل والكرامة التي تُقدم للأسر المصرية المتطابق عليها من أهم الأشياء المتداولة في الجمهورية الآن. وقد بدأ بالفعل موجة من الانتظار والتخمين حول موعد صرف هذه المستحقات، حيث يُصرف دعم تكافل وكرامة في كل شهر ميلادي في الـ15 منه، وسنتابع قضية صرف هذا الشهر عن كثب، تشتمل على الحصول على شهادات معينة تثبت الحالة الاجتماعية للفرد و نوع الدخل ومدى اعتماده على هذا الدخل، كما يشترط أن يكون المتقدم من أسرة فقيرة و بدون مساندة مالية كافية، بالإضافة إلى عوامل أخرى تختلف حسب برامج الدعم التي يطبقها كل مؤسسة، سنعرض ونتابع الآن معكم على الطريقة التي يتم من خلالها الاستعلام عن حالات استحقاق صرف هذا الدعم، وذلك من خلال الخطوات التي يذكرها المقال عبر موقع وزارة التضامن الرسمي، وهي كالتالي