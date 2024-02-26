خبر زي السكر للعراقيين!.. بالزيادة تحديد موعد رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024 + هـذه قيمة الراتب الجديد بعد زيادة الحد الادني!!

رواتب المتقاعدين متى، سؤال يتناوله موظفي القطاع العام والعسكري وقوى الأمن المحالين على التقاعد، مع تداول أخبار عن وجود زيادة جديدة في قيمة المعاش هل هو لجميع المتقاعدين أم بشروط محددة ومن خلال هذا التقرير سنوضح صحة الخبر وإذا ما هناك تأخير في تسليم الرواتب هذا الشهر إليكم التفاصيل كاملة تابعوا معنا.

موعد صرف رواتب المتقاعدين

يتم صرف الراتب التقاعدي في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وعليه فإن موعد الصرف لشهر مارس 1 مارس 2024 ما لم يكن إجازة رسمية أو عطلة أسبوعية، ولكن يوافق الأول من مارس يوم الجمعة إجازة رسمية اذا من المتوقع تبكير الصرف للخميس 29 فبراير 2024.

سلم رواتب المتقاعدين في العراق

بعد الزيادة الجديدة والبالغة 100 ألف دينار عراقي وذلك لمن أحيل على التقاعد براتب مليون دينار عراقي أو أقل، فأصبح سلم رواتب المتقاعدين بالعراق كالتالي:

للمتقاعدين الحاصلين على 400 ألف دينار أصبح راتبه بعد الزيادة الجديدة 500 ألف دينار.

الحاصلين على 500 ألف دينار أصبح راتبه الجديد 600 ألف دينار.

ويحصل صاحب الراتب 800 ألف دينار بعد الزيادة على 900 ألف دينار.

وسيتم تطبيق هذه الزيادة بداية من شهر آذار (مارس 2024) وذلك لجميع المواطنين المشتركين في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق، يمكن الاستعلام عن راتبك بعد الزيادة من خلال رابط وزارة المالية، حيث تحدد نسبة الزيادة على قيمة المعاش كما أوضحنا، وسيتم صرف الراتب من ماكينات الصرف الآلي أو مصرف الرشيد والرافدين وبنك بوبيان.

الاستعلام عن الراتب التقاعدي بعد الزيادة

عليك اتباع الخطوات التالية قبل استلام راتبك التقاعدي كالتالي: