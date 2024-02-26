50% زياده قبل رمضان … تعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 والحد الأدنى للأجور
يتساءل العديد من العاملين داخل الدولة المصرية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 وذلك بعد الإقرار بزيادة الحد الأدنى الخاص بأجور العاملين داخل الدولة ورفعها بنسبة تصل إلى 50% من القيمة الأصلية من قبل رئاسة الجمهورية، لذلك عملت وزارة المالية بتحديد المواعيد المقرر فيها صرف مرتبات شهر مارس القادم، والمرتبات الجديدة التي سوف يتم صرفها للعاملين بعد وضع الزيادة، ومن خلال مقالنا نوضح لكم جميع التفاصيل الخاصة بها بشكل مفصل.
موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024
ينتظر جميع العاملين بالقطاعات المختلفة داخل الدولة التعرف على موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، فمن المعروف أن رئاسة الجمهورية قد قامت برفع الحد الأدنى الخاص بالأجور لكي يستطيع المواطنين مواجهة الغلاء التي تنتشر خلال الفترة الحالية، أما بالنسبة إلى مواعيد صرف تلك المرتبات تكون كما يلي:
- يتم صرف مرتبات مارس خلال اليوم الواحد والعشرين منه وتستمر عملية الصرف حتى اليوم الرابع والعشرين.
- يتم صرف مرتبات مارس لجميع العاملين المتخلفين عن الموعد الأصل بداية من اليوم الخامس والعشرين حتى اليوم السابع والعشرين من الشهر القادم.
المرتبات الجديدة بعد رفع الحد الأدنى
يهتم أيضًا جميع العاملين بالتعرف على المرتبات الجديدة التي يتمكنوا من الحصول عليها بعد إضافة نسبة الزيادة، والتي تكون كما يلي:
- يتم صرف مرتب يصل إلى 6 آلاف جنيه مصري إلى عاملين الدرجة السادسة.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 6500 جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الخامسة.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 7 آلاف جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الرابعة.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 7500 جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الثالثة.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 8 آلاف جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الثانية.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 8200 جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الأولى.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 9200 جنيه مصري إلى عاملين درجة المدير العام.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 10200 جنيه مصري إلى عاملين الدرجة العالية.
- يتم صرف مرتب يصل إلى 12200 جنيه مصري إلى عاملين الدرجة الممتازة.