ابسطي طفلك ودلعيه.. نزل تردد karameesh قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات جودة hd

يرغب العديد من الأشخاص في القيام بتنزيل تردد قناة كراميش الجديد على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، حيث إن هذه القناة تعد من أهم القنوات الطفولية المميزة التي يعشها الصغار في جميع أنحاء دول العالم، إضافة إلى أنها تقوم على إذاعة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية، فضلاً عن المسلسلات الطفولية التي يبحث عنها الجميع، ويمكن التعرف على التردد الجديد للقناة، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة كراميش الجديد على النايل سات

يمكن استقبال تردد قناة كراميش أطفال على القمر الصناعي نايل سات، وفقًا للمعلومات المتمثلة في التالي:-

التردد الخاص بالقناة هو 11430.

بينما القمر الصناعي لقناة كراميش يكون النايل سات.

استقطاب القناة فهو رأسي.

في حين أن معامل الترميز هو 27500.

استقبل قناة كراميش على العرب سات

وتتمثل أهم معلومات القيام بإستقبال قناة كراميش على العرب سات، وفقًا لما نص على الأتي:-

القمر الصناعي فهو عرب سات.

التردد يكون 11390.

استقطاب القناة هو عمودي.

معامل الترميز هو 27500.

تقوم القناة بإذاعة العديد من البرامج المميزة التي يبحث عنها الصغار في مختلف الأعمار، ويرغبون في استقبالها على الأقمار الصناعية سواء النايل سات والعرب سات، إضافة إلى نقلها للصورة بجودة عالية وإشارة قوية.